Онуфрий рукоположил в епископы архимандрита из Черновцов, к которому приходила СБУ

В Свято-Пантелеймоновском соборе в Киеве в воскресенье состоялась архиерейская хиротония, то есть рукоположение в епископы архимандрита Никиты (Сторожука), секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Об этом сообщается на странице Черновицко-Буковинской епархии в Facebook.

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Хиротонию свершил предстоятель УПЦ МП киевский митрополит Онуфрий (Березовский) при сослужении черновицкого митрополита Мелетия (Егоренко). Действо произошло в Феофании, личной резиденции Онуфрия.

На прошлой неделе у Мелетия и Никиты в Черновцах прошли обыски, в ходе которых СБУ нашла доказательства наличия у Мелетия российского гражданства.

Позже Никита в видеообращении пожаловался, что оперативники СБУ ворвались в помещение епархии, вывели всех из комнат, приставили к стене, раздели и фотографировали.

"Потом были всяческие непристойные вещи, вы, пожалуй, все это читали. Господь судья всем написавшим", — добавил он. Некоторые СМИ писали, что Никиту застали в постели с парнем-хористом.

Никита в обращении также показал выбитую дверь в помещении и заявил, что в епархии произошло "вероломное событие", а спецслужбы обвинил в "недемократичности".

23 ноября синод УПЦ МП назначил архимандрита Никиту епископом Ивано-Франковским и Коломыйским – вместо сбежавшего в Россию митрополита Серафима.

Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции в отношении представителей УПЦ МП. Под них попали бывший нардеп от Опоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также десяток иерархов УПЦ МП.

Владимир Зеленский предупредил, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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Андрій Водяний

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