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Онуфрий рукоположил в епископы архимандрита из Черновцов, к которому приходила СБУ

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 11:25
Онуфрий рукоположил в епископы архимандрита из Черновцов, к которому приходила СБУ - Фото
Фото: УПЦ МП

В Свято-Пантелеймоновском соборе в Киеве в воскресенье состоялась архиерейская хиротония, то есть рукоположение в епископы архимандрита Никиты (Сторожука), секретаря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Об этом сообщается на странице Черновицко-Буковинской епархии в Facebook.

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Хиротонию свершил предстоятель УПЦ МП киевский митрополит Онуфрий (Березовский) при сослужении черновицкого митрополита Мелетия (Егоренко). Действо произошло в Феофании, личной резиденции Онуфрия.

На прошлой неделе у Мелетия и Никиты в Черновцах прошли обыски, в ходе которых СБУ нашла доказательства наличия у Мелетия российского гражданства.

Позже Никита в видеообращении пожаловался, что оперативники СБУ ворвались в помещение епархии, вывели всех из комнат, приставили к стене, раздели и фотографировали.

"Потом были всяческие непристойные вещи, вы, пожалуй, все это читали. Господь судья всем написавшим", — добавил он. Некоторые СМИ писали, что Никиту застали в постели с парнем-хористом.

Никита в обращении также показал выбитую дверь в помещении и заявил, что в епархии произошло "вероломное событие", а спецслужбы обвинил в "недемократичности".

23 ноября синод УПЦ МП назначил архимандрита Никиту епископом Ивано-Франковским и Коломыйским – вместо сбежавшего в Россию митрополита Серафима.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру: что это значит для УПЦ МП

Андрій Водяний
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никита (сторожук) упц мп митрополит онуфрий
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