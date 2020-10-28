UA

Оппозиция Беларуси создала орган, который обеспечит порядок после ухода Лукашенко

28.10.2020, 17:58
Оппозиция Беларуси создала орган, который обеспечит порядок после ухода Лукашенко - Фото
Протесты в Беларуси, Минск (фото - TUT.BY)

По словам члена Координационного совета оппозиции Беларуси Павла Латушко, новый орган будет функционировать до новых выборов в стране

Демократические политические силы Беларуси объявили о создании Народного антикризисного управления – это орган, который будет обеспечивать стабильность в государстве после ухода самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом заявил член Координационного совета беларуской оппозиции Павел Латушко. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, антикризисное управление будет функционировать до новых выборов, а также до момента перехода власти к новому правительству. 

Латушко заявил, что команда новосозданного органа выступает с конкретными предложениями о том, как устранить причины кризиса в стране, добиться начала переговоров, а также исправить ситуацию в экономике, "восстановить законность" и так далее. 

Отмечается, что руководить управлением будет Латушко. 

  • 17 августа 2020 года штаб Тихановской создал Координационный совет для мирной передачи власти. На следующий день Лукашенко заявил, что он считает "попыткой захвата власти" создание этого совета. 

Читайте также: В МВД Беларуси заявили о "радикализации" протестов – готовы применять боевое оружие

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
протесты в Беларуси беларусь координационный совет павел латушко Народное антикризисное управление

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Новая нормальность" и как в ней дальше жить

Партнерский проект"Новая нормальность" и как в ней дальше жить
 