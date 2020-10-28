Оппозиция Беларуси создала орган, который обеспечит порядок после ухода Лукашенко
По словам члена Координационного совета оппозиции Беларуси Павла Латушко, новый орган будет функционировать до новых выборов в стране
Демократические политические силы Беларуси объявили о создании Народного антикризисного управления – это орган, который будет обеспечивать стабильность в государстве после ухода самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом заявил член Координационного совета беларуской оппозиции Павел Латушко.
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По его словам, антикризисное управление будет функционировать до новых выборов, а также до момента перехода власти к новому правительству.
Латушко заявил, что команда новосозданного органа выступает с конкретными предложениями о том, как устранить причины кризиса в стране, добиться начала переговоров, а также исправить ситуацию в экономике, "восстановить законность" и так далее.
Отмечается, что руководить управлением будет Латушко.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу. Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская отказалась от участия в акциях протеста и выехала в Литву под давлением властей. В стране начались протесты.
- 17 августа 2020 года штаб Тихановской создал Координационный совет для мирной передачи власти. На следующий день Лукашенко заявил, что он считает "попыткой захвата власти" создание этого совета.
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