Организатор перевозки Навального в Германию сообщил о его состоянии
Кинопродюсер Яка Бизиль встретился с супругой Алексея Навального
Создатель и глава берлинского фонда Cinema for Peace кинопродюсер Яка Бизиль, организовавший лечение Алексея Навального в Германию, заявил, что российский оппозиционер, возможно, чувствует себя немного лучше. Об этом он сказал в интервью DW в среду, 26 августа.
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"Вчера вечером я случайно вновь увидел его жену Юлию. Она чувствовала себя вроде хорошо. У меня такое ощущение, что Навальному теперь, возможно, немного лучше", - отметил Бизиль.
Продюсер надеется на то, что Навальный вернется к своей работе и призвал Запад твердо отстаивать права человека. "Я надеюсь, что все дело разрешится в том смысле, что он (Навальный, - ред.) сможет продолжить свою работу", - добавил он.
- 20 августа 2020-го российский оппозиционер Навальный летел в Москву из Томска, когда в салоне самолета ему стало плохо (см. видео). Борт экстренно сел в Омске, политика госпитализировали в тяжелом состоянии с неким отравлением. Соратники считают, что его отравили ядом в чае.
- Навальный оказался в коме на аппарате ИВЛ. Врачи РФ заявляли, что он "нетранспортабелен", но спустя пару дней все же отпустили его на лечение в ФРГ. Неизвестно, вышел ли он из комы.
- 26 августа медики Омской области РФ опубликовали письмо, где заявили, что "невозможно отрицать" спасение Навального омскими врачами. Также утверждается, что врачам этой больницы "поступают угрозы".
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