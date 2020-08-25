Кремль пока не хочет расследовать отравление Навального: Версия о покушении - пустой шум
В Кремле считают, что немецкие врачи не сказали ничего нового об отравлении политика Алексея Навального, а версию о покушении назвали "пустым шумом"
Кремль пока не видит поводов для начала уголовного расследования обстоятельств отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Медуза.
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В Кремле говорят, что "для расследования нужен повод": "Пока мы констатируем нахождение пациента в коме". Пресс-секретарь Путина говорит, что повод для расследования появится, когда установят вещество и подтвердят, что Навального отравили.
При этом 24 августа в берлинской клинике Charite, где сейчас лежит Навальный, подтвердили отравление политика, заявив, что "клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы". Конкретное вещество еще неизвестно, проводится широкий анализ.
В Кремле считают, что немецкие врачи якобы не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в больнице Омска. Также там называют "пустым шумом" версию о том, что на Навального могло быть совершено покушение.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию. В Германии ему предоставили статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
- 24 августа немецкие врачи подтвердили отравление Навального, а в правительстве Германии допустили, что Навальный был отравлен.
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