В правительстве Германии допускают, что Навальный был отравлен
Заявления об отравлении Навального в полицию и Следственный комитет России были поданы еще 20 августа, уголовное дело до сих пор не открыто
Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, находящемуся в коме в клинике в Германии, требуется личная охрана, поскольку он мог быть отравлен. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.
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"Из-за того, что есть определенная вероятность отравления, защита необходима," – заявил Зайберт во время пресс-конференции.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что заявление об отравлении было подано в Следственный комитет России в Москве и в полицию Томска сразу после госпитализации политика 20 августа.
Ярмыш подчеркнула, что решение об открытии уголовного дела по закону в РФ принимается в течение трех дней. Срок истек вчера в 13:30, но дело до сих пор не открыто.
- Утром 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме Навального сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа самолет с Навальным на борту вылетел в Германию.
- Навальному в Германии был предоставлен статус "гостя канцлера", что позволило обеспечить ему усиленную охрану.
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