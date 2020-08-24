В правительстве Германии допускают, что Навальный был отравлен

Заявления об отравлении Навального в полицию и Следственный комитет России были поданы еще 20 августа, уголовное дело до сих пор не открыто

Российскому оппозиционному политику Алексею Навальному, находящемуся в коме в клинике в Германии, требуется личная охрана, поскольку он мог быть отравлен. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.

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"Из-за того, что есть определенная вероятность отравления, защита необходима," – заявил Зайберт во время пресс-конференции.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила в Twitter, что заявление об отравлении было подано в Следственный комитет России в Москве и в полицию Томска сразу после госпитализации политика 20 августа.

Ярмыш подчеркнула, что решение об открытии уголовного дела по закону в РФ принимается в течение трех дней. Срок истек вчера в 13:30, но дело до сих пор не открыто.

Денис Юдин

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