Осталась на глубине 839 метров. Индонезия оставила попытки поднять затонувшую подлодку ВМС

Военно-морские силы Индонезии решили прекратить попытки поднять на поверхность подводную лодку KRI Nanggala-402, затонувшую около острова Бали, пишет Xinhua.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам начальника Сил морской безопасности, адмирала Гунг Пита Алит Джая, они провели спасательную операцию с 20 погружениями, во время которых с глубины 839 метров были подняты важные материалы. Сама же подлодка осталась на дне.

Адмирал выразил благодарность "всем кораблям, пытавшимся поднять подводную лодку с морского дна", в том числе Китаю, который прислал на помощь три судна. В частности, китайские корабли помогли поднять на поверхность фотографии, видеодокументацию и отдельные части лодки.

21 апреля 2021 года ВМС Индонезии сообщили, что с радаров пропала подлодкаKRI Nanggala-402. Началась спасательно-поисковая операция.

23 апреля представитель Минобороны страны заявил, что у экипажа из 53 человек, если он жив, при самом оптимистичном сценарии кислорода остается на несколько часов.

25 апреля пропавшая лодка была признана затонувшей.

Читайте также: Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.