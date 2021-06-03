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Осталась на глубине 839 метров. Индонезия оставила попытки поднять затонувшую подлодку ВМС

03.06.2021, 10:37
Осталась на глубине 839 метров. Индонезия оставила попытки поднять затонувшую подлодку ВМС - Фото
Обломки затонувшей индонезийской подводной лодки (Фото: EPA-EFE/MADE NAGI)

Военно-морские силы Индонезии решили прекратить попытки поднять на поверхность подводную лодку KRI Nanggala-402, затонувшую около острова Бали, пишет Xinhua.

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По словам начальника Сил морской безопасности, адмирала Гунг Пита Алит Джая, они провели спасательную операцию  с 20 погружениями, во время которых с глубины 839 метров были подняты важные материалы. Сама же подлодка осталась на дне.

Адмирал выразил благодарность "всем кораблям, пытавшимся поднять подводную лодку с морского дна", в том числе Китаю, который прислал на помощь три судна. В частности, китайские корабли помогли поднять на поверхность фотографии, видеодокументацию и отдельные части лодки.

Читайте также: Катастрофа подлодки ВМС Индонезии. Экипаж признали погибшим, найдены обломки и вещи: фото

Дарья Мостовая
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индонезия подлодка подводная лодка
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