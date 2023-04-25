Папа Франциск едет к Орбану говорить об Украине

Папа Римский Франциск в пятницу отправляется с трехдневной поездкой в Венгрию. Ожидается, что главными темами его публичных обращений и частных переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном будут война в Украине, миграция и христианские корни Европы. Об этом сообщает Sky News.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

"Это также будет поездка в центр Европы, который продолжает бить холодный ветер войны, в то время как передвижение такого количества людей поставило на повестку дня срочные гуманитарные вопросы", – сказал папа.

24 апреля вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро в интервью российскому пропагандистскому изданию Известия заявила, что, по ее мнению, вступление Украины в НАТО без риска начала прямого конфликта между РФ и Альянсом возможно лишь при условии, что такой шаг посредством соглашения одобрит РФ.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности,

Читайте также: Президент Чехии об Орбане: Есть веские причины опасаться пророссийской ориентации Венгрии

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.