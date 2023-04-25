UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Папа Франциск едет к Орбану говорить об Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 11:49
Папа Франциск едет к Орбану говорить об Украине - Фото
Папа римский Франциск (фото - ЕРА)

Папа Римский Франциск в пятницу отправляется с трехдневной поездкой в Венгрию. Ожидается, что главными темами его публичных обращений и частных переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном будут война в Украине, миграция и христианские корни Европы. Об этом сообщает Sky News.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

"Это также будет поездка в центр Европы, который продолжает бить холодный ветер войны, в то время как передвижение такого количества людей поставило на повестку дня срочные гуманитарные вопросы", – сказал папа.

  • 24 апреля вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро в интервью российскому пропагандистскому изданию Известия заявила, что, по ее мнению, вступление Украины в НАТО без риска начала прямого конфликта между РФ и Альянсом возможно лишь при условии, что такой шаг посредством соглашения одобрит РФ.
  • Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко ответил, что Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности,

Читайте также: Президент Чехии об Орбане: Есть веские причины опасаться пророссийской ориентации Венгрии

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Віктор Орбан Венгрия папа франциск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 