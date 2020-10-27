Пашинян пишет, что усилий США для перемирия не хватило. Его жена едет на фронт

Утром 26 октября Армения и Азербайджан договорились о третьем перемирии в Нагорном Карабахе. Оно не продержалось и до полудня

Усилия международного сообщества по установлению режима перемирия в Нагорном Карабахе потерпели неудачу. Посредничество США не помогло. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter.

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Сутки назад в Нагорном Карабахе начало действовать уже третье "гуманитарное" перемирие, о котором противники договорились при посредничестве США. Как и прежние, они продержалось недолго.

"Хотел бы констатировать, что усилия международного сообщества, на этот раз при посредничестве США, по прекращению огня потерпели неудачу. В результате постоянных обстрелов Азербайджана сегодня в Арцахе погибли и получили увечья гражданские", – пишет Пашинян.

Он добавил, что лидеры РФ, США и Франции "искренне хотят установления режима перемирия" и подписались под призывали к нему.

Тем временем супруга премьера Анна Акопян сообщила в Facebook, что пройдет подготовку для отправки на фронт. В Нагорный Карабах или защищать международно признанные границы Армении, не уточняется.

"С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, включая меня, начнет военные тренировки. В течение нескольких дней мы отправимся помогать с защитой наших границ. Врагу не достанутся ни наша родина, ни наше достоинство",– пишет она.

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Евгений Пилипенко

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