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Пассажирский лайнер из Минска в Анталию подал сигнал бедствия и экстренно сел в Москве

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 11:24
Пассажирский лайнер из Минска в Анталию подал сигнал бедствия и экстренно сел в Москве - Фото
Фото: Belavia

Самолет авиакомпании Белавиа рейса из Минска в Анталию подал сигнал бедствия, изменил курс и экстренно сел в Москве после сброса топлива. Об этом российский Интерфакс пишет со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, данные подтверждаются треком на Flightradar.

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Лайнер Boeing 737 летел в обход Украины и подал сигнал бедствия юго-восточнее Курска над Воронежской областью РФ. Сейчас борт направляется в Москву, где, вероятно, совершит вынужденную посадку.

Источник сообщил, что "на борту возникла нештатная ситуация", и экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета.

.

По более ранним данным, лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже, начал быстро снижаться при приближении к городу и вырабатывать топливо, однако затем пошел дальше – в направлении Москвы.

Позднее источник агентства уточнил, что самолет запросил экстренную посадку в Москве "из-за технической неисправности – критического внезапного роста температуры масла в двигателе".

ОБНОВЛЕНО. В 11:48 борт сел в аэропорту Домодедово.

Читайте также: В пролете все. Что получит Украина от закрытия неба Беларуси? Разбор

На борту самолета – 197 пассажиров и семь членов экипажа.

Лайнер с бортовым номером EW-455PA находится в парке Белавиа всего пять лет.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. В мае 2021-го в Минске обманом посадили борт Ryanair, сняв с него оппозиционеров. ЕС ввел за это санкции и призвал избегать полетов в/над РБ, а также запретил Белавиа летать в свои страны. Украина тоже прекратила авиасообщение с РБ. У Лукашенко хотят открыть рейсы в оккупированный Крым.

Читайте также: У Лукашенко опасаются реакции Запада за авиарейсы в Крым, но "если будет выгодно" – пустят 

Евгений Пилипенко
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беларусь самолет Анталия авиасообщение лайнер Belavia
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