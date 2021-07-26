Пассажирский лайнер из Минска в Анталию подал сигнал бедствия и экстренно сел в Москве

Самолет авиакомпании Белавиа рейса из Минска в Анталию подал сигнал бедствия, изменил курс и экстренно сел в Москве после сброса топлива. Об этом российский Интерфакс пишет со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах, данные подтверждаются треком на Flightradar.

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Лайнер Boeing 737 летел в обход Украины и подал сигнал бедствия юго-восточнее Курска над Воронежской областью РФ. Сейчас борт направляется в Москву, где, вероятно, совершит вынужденную посадку.

Источник сообщил, что "на борту возникла нештатная ситуация", и экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета.

По более ранним данным, лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже, начал быстро снижаться при приближении к городу и вырабатывать топливо, однако затем пошел дальше – в направлении Москвы.

Позднее источник агентства уточнил, что самолет запросил экстренную посадку в Москве "из-за технической неисправности – критического внезапного роста температуры масла в двигателе".

ОБНОВЛЕНО. В 11:48 борт сел в аэропорту Домодедово.

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На борту самолета – 197 пассажиров и семь членов экипажа.

Лайнер с бортовым номером EW-455PA находится в парке Белавиа всего пять лет.

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Евгений Пилипенко

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