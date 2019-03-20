Перед падением Boeing Lion Air пилоты читали инструкцию: Reuters

Фото: Sky News

Эксперты расшифровали данные бортового самописца из кабины пассажирского Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, который 29 октября потерпел крушение около индонезийского острова Ява спустя несколько минут после вылета из Джакарты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

Согласно сообщению, пилоты были убеждены, что проблема с набором скорости и высоты и говорили об этом, не предполагая, что система автоматической балансировки направляет нос судна вниз.

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Сказано, что за минуту до исчезновения самолета с радаров командир экипажа передал управление второму пилоту и уже во время падения борта пытался в техническом справочнике со списком непредвиденных ситуаций найти причины, почему нос Boeing 737 Max 8 опускается.

"Это похоже на тест, в котором 100 вопросов, а когда время истекло, вы ответили только на 75", - сказал один из собеседников Reuters.

Все три источника указали на то, что капитан-индонезиец молчал в конце, а один из пилотов вскрикнул: "Аллаху Акбар".

В компании Boeing Co не стали комментировать ситуацию, заявив, что есть технический справочник Boeing 737 MAX, чтобы справиться с ситуацией.

Согласно отчету за ноябрь 208 года, другой экипаж в том же самолете накануне вечером столкнулся с той же проблемой, но решил ее с помощью инструкции.

17 марта министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес сообщил, что анализ данных бортовых самописцев Boeing 737 Max 8, потерпевшем крушение в Эфиопии 10 марта, подтвердил "явное сходство" с авиакатастрофой в Индонезии.

В ночь на 29 октября пассажирский самолет потерпел крушение около индонезийского острова Ява спустя несколько минут после вылета из Джакарты. Экипаж запрашивал разрешение вернуться обратно в аэропорт вылета. На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air были 189 человек.

10 марта 2019 года в катастрофе вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт погибли граждане 35 стран, среди них - семья депутата из Словакии и политик из Сицилии, а также 19 сотрудников ООН. На борту были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Они летели рейсом из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения).