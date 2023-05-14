Перемирие в секторе Газы сорвано: по Израилю "нечаянно" выпущена ракета, ЦАХАЛ ответил

Перемирие между вооруженными палестинскими группировками и Армией обороны Израиля продержалось 19 часов – после запуска по территории Израиля ракеты из сектора Газы, ЦАХАЛ обстрелял наблюдательные вышки группировки ХАМАС. Об этом сообщает Times of Israel.

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Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, танки ЦАХАЛ обстреляли две наблюдательные вышки боевиков ХАМАС в ответ на выпущенную из сектора Газы ракету.

В 18:33 по местному времени (совпадает с киевским) в приграничном районе был задействован сигнал воздушной тревоги из-за запуска ракеты из сектора Газы. По данным военных, ракета упала на незаселенной местности и поэтому "Железный купол" не был задействован.

Представитель группировок палестинского сопротивления в секторе Газы сказал Al Jazeera, что запуск ракеты произошел "из-за технического сбоя". По его словам, "Исламский джихад" и другие военизированные группировки будут и дальше придерживаться режима прекращения огня, который был согласован 13 мая.

Обстрелы территории Израиля начались после того, как Армия обороны Израиля в ночь на 9 мая 2023 года провела в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", в ходе которой ликвидировала трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. Кроме того, в первый день операции ЦАХАЛ атаковал более десяти объектов "Исламского джихада".

По данным на 16:00 12 мая палестинские боевики выпустили из сектора Газа по территории Израиля 937 ракет. 296 ракет, которые угрожали населенным пунктам, были перехвачены системой ПРО "Железный купол", с эффективностью перехвата 91%.

В ЦАХАЛ заявили, что за тот же период были поражены 254 цели на территории сектора Газа.

18 апреля глава МИД Китая призвал Израиль и Палестину проявить "политическое мужество" и возобновить мирные переговоры и сказал, что Пекин готов быть на них посредником.

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