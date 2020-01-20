Пожар в психиатрической больнице в Чехии: восемь погибших

По крайней мере восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате пожара в лечебнице для людей с психическими расстройствами в городе Вейпрти в Чехии. Об этом пишет The New York Times.
О пожаре сообщили как в 5:00, он пожар начался в одной из палат, большинство погибли от удушения дымом. Один из раненых находится в критическом состоянии.
Причина пожара пока не установлена. Издание отмечает, что это второе смертоносное событие в 30-летней посткоммунистической истории страны. Премьер-министр Андрей Бабиш назвал пожар ужасной трагедией.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших.
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