Пожар в психиатрической больнице в Чехии: восемь погибших

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По крайней мере восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате пожара в лечебнице для людей с психическими расстройствами в городе Вейпрти в Чехии. Об этом пишет The New York Times.

О пожаре сообщили как в 5:00, он пожар начался в одной из палат, большинство погибли от удушения дымом. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Причина пожара пока не установлена. Издание отмечает, что это второе смертоносное событие в 30-летней посткоммунистической истории страны. Премьер-министр Андрей Бабиш назвал пожар ужасной трагедией.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших.

В июне 2019 года в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице. По словам очевидцев, жар был такой силы, что горели деревья, растущие возле больницы, а в момент возгорания в здании находились несколько десятков человек.

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