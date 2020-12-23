Пожизненная статья. В РФ выдвинули обвинение Маркиву и "объявили в международный розыск"

Следком страны-агрессора РФ выдвинул обвинение по пожизненной статье украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства, которая также утверждает, что украинец уже якобы "объявлен в международный розыск".

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Обвинение выдвинуто по инциденту с гибелью итальянского фотокора Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014-м. Ранее Маркив был оправдан по этому эпизоду в Италии.

Россияне же открыли дело по статье об убийстве. В РФ Маркиву грозит пожизненное заключение, ему заочно избрали содержание под стражей как меру пресечения. Следком РФ также утверждает, что Маркив "объявлен в международный розыск".

На данный момент в открытой базе Интерпола нет данных о розыске Маркива. LIGA.net направила запрос в министерства иностранных и внутренних дел Украины с просьбой прокомментировать заявление Следкома РФ.

24 мая 2014 года под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды. Была подана апелляция на приговор.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. На следующий день он вернулся в Украину.

11 декабря Маркива заочно арестовали в России. В МВД Украины назвали это признанием РФ в причастности к фальсификации дела нацгвардейца.

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Марк Сировой

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