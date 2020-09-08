Полная безнаказанность РФ: В ООН призвали Россию расследовать покушение на Навального
По мнению комиссара ООН, Россия пользуется практически полной безнаказанностью из-за отсутствия надлежащих расследований отравления своих граждан
Верховный комиссар по правам человека Организации объединенных наций Мишель Бачелет призвала Россию расследовать дело о покушении на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального, об этом сообщает агенство Reuters.
Она считает, что российские власти обязаны провести "тщательное, прозрачное, независимое и беспристрастное расследование" в сотрудничестве с немецким следствием.
Ранее правительство Германии заявило, что политика отравили ядом из группы "Новичок". По мнению Бачелет такие вещества, как "Новичок", сложно синтезировать, и это вызывает множество вопросов о том, кто, как и зачем использовал яд.
Она отметила, что количество отравлений и убийств "людей, имеющих или имевших российское гражданство, в самой России или за ее рубежами, совершенных на протяжении последних двух десятилетий, вызывает обеспокоенность", а сама Россия пользуется "практически полной безнаказанностью".
- Утром 20 августа российскому оппозиционеру Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии. В тот же день он впал в кому.
- 21 августа соратники оппозиционера сообщили, что полиция заявила об обнаружении в организме политика сильного яда. Главврач омской больницы утверждал, что причиной стало нарушение обмена веществ.
- 22 августа политик был доставлен в берлинскую клинику "Шарите". Там у него в крови обнаружили следы "Новичка".
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