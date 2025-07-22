Польша призвала своих граждан выехать из России

Москва (Иллюстративное фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало своим гражданам покинуть территорию России. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте правительства страны.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует воздержаться от любых поездок в Россию в связи с войной в Украине и признанием Польши недружественной страной властями России.

"Гражданам Польши, проживающим в России, рекомендуется покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, если их жизненные, семейные или профессиональные обстоятельства не требуют их пребывания там", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что из-за постоянного сокращения численности польского дипломатического и консульского персонала в России, вызванного закрытием консульств в Калининграде и Санкт-Петербурге, возможности предоставления прямой консульской помощи становятся все более ограниченными, а получение такой помощи может требовать поездок в очень отдаленные консульские учреждения.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться более сложной или даже невозможной", – отметили в польском МИД.

Также Варшава предупредила, что граждане Польши, которые также имеют гражданство России, согласно российскому законодательству считаются исключительно гражданами РФ. Поэтому лиц с двойным гражданством могут мобилизовать в российскую армию.

В МИД напомнили, что в РФ действует полный запрет на фотографирование объектов, связанных с государственной безопасностью, включая отделения полиции, аэропорты, военные объекты и другие государственные учреждения. За нарушение этого запрета в государстве-агрессоре могут привлечь к уголовной ответственности.

22 октября 2024 года в Польше закрыли консульство России в Познани. Сикорский обвинил РФ в попытке диверсии.

Россия в ответ объявила о закрытии польского консульства в Петербурге.

В мае 2025 года стало известно, что Польша закрывает генконсульство России в Кракове.