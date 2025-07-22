Польща закликала своїх громадян виїхати з Росії

Через скорочення дипломатичного та консульського персоналу Польщі в Росії можливості допомоги громадянам країни обмежені

Москва (Ілюстративне фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало своїм громадянам покинути територію Росії. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті уряду країни.

Зовнішньополітичне відомство рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Росії у зв'язку з війною в Україні та визнанням Польщі недружньою країною владою Росії.

"Громадянам Польщі, які проживають у Росії, рекомендується залишити її територію доступними комерційними та приватними засобами, якщо їхні життєві, сімейні або професійні обставини не вимагають їх перебування там", – йдеться у повідомленні.

В МЗС додали, що через постійне скорочення чисельності польського дипломатичного та консульського персоналу в Росії, спричинене закриттям консульств у Калінінграді та Санкт-Петербурзі, можливості надання прямої консульської допомоги стають дедалі обмеженішими, а отримання такої допомоги може вимагати поїздок до дуже віддалених консульських установ.

"У разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених обставин евакуація може виявитися значно складнішою або навіть неможливою", – наголосили в польському МЗС.

Також Варшава попередила, що громадяни Польщі, які також мають громадянство Росії, згідно з російським законодавством вважаються виключно громадянами РФ. Тому осіб із подвійним громадянством можуть мобілізувати до російської армії.

В МЗС нагадали, що у РФ діє повна заборона на фотографування об'єктів, пов'язаних із державною безпекою, включно з відділками поліції, аеропортами, військовими об'єктами та іншими державними установами. За порушення цієї заборони в державі-агресорі можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

22 жовтня 2024 року у Польщі закрили консульство Росії в Познані. Сікорський звинуватив РФ у спробі диверсії.

Росія у відповідь оголосила про закриття польського консульства у Петербурзі.

У травні 2025 року стало відомо, що Польща закриває генконсульство Росії у Кракові.