Польша выпустит пособие на случай войны или стихийного бедствия

Польша (Иллюстративное фото: Lech Muszynski/EPA)

Польша готовит руководство о том, как действовать в случае войны или стихийного бедствия, стремясь укрепить национальную устойчивость на фоне повышенной региональной неопределенности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чиновника Министерства внутренних дел страны Роберта Клоновски.

40-страничная брошюра под названием "Руководство по безопасности" содержит советы по получению чистой воды, реагированию на воздушные налеты или отключение электроэнергии и поиску бомбоубежищ в рамках первой за десятилетие кампании по повышению осведомленности общественности в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск неоднократно предупреждал, что угроза глобальной войны является серьезной и реальной, особенно в контексте войны в Украине и обвинений в российских диверсиях против Запада.

"Войны не выигрываются на передовой. Украинский пример это очень четко показывает", — сказал Клоновски.

В брошюре предупреждается, что во время кризиса запасы еды, лекарств и бензина могут закончиться, сообщило правительство.

МВД добавило, что брошюру, которая выйдет в Интернете в сентябре на польском языке, позже переведут на английский и украинский языки, а также планируют выпустить версию шрифтом Брайля и детскую версию.

Министерство планирует распространить печатные копии всем 14 млн домохозяйств в Польше.