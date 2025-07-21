Польща випустить посібник на випадок війни чи стихійного лиха
Польща готує посібник про те, як діяти у разі війни або стихійного лиха, прагнучи зміцнити національну стійкість на тлі підвищеної регіональної невизначеності. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на посадовця Міністерства внутрішніх справ країни Роберта Клоновскі.
40-сторінкова брошура під назвою "Посібник з безпеки" містить поради щодо отримання чистої води, реагування на повітряні нальоти або відключення електроенергії та пошуку бомбосховищ у рамках першої за десятиліття кампанії з підвищення обізнаності громадськості в Польщі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск неодноразово попереджав, що загроза глобальної війни є серйозною та реальною, особливо в контексті війни в Україні та звинувачень у російських диверсіях проти Заходу.
"Війни не виграються на передовій. Український приклад це дуже чітко показує", – сказав Клоновскі.
У брошурі попереджають, що під час кризи запаси їжі, ліків та бензину можуть закінчитися, повідомив уряд.
МВС додало, що брошуру, яка вийде в інтернеті у вересні польською мовою, пізніше перекладуть англійською та українською мовами, а також планують випустити версію шрифтом Брайля та дитячу версію.
Міністерство планує розповсюдити друковані копії всім 14 млн домогосподарств у Польщі.
- У травні Туск заявляв, що Балтійське море, як і східний кордон Польщі, може стати місцем перманентного гібридного протистояння.
- Зеленський, виступаючи 24 червня в Нідерландах на форумі, попередив, що Росія готує нові операції проти Європи. Він вважає, що поки Путін вбиває – він живе.
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