"Помогите! Крадут!" Жена "координатора протестов" рассказала о задержании мужа

Его скрутили и увезли, а позже обвинили в том, что он "платил участникам беспорядков", сообщила жена Михаила Симакова

Жена одного из "координаторов протеста" рассказала, как происходило вчера задержание ее мужа - Михаила Симакова. По ее словам, Симакова скрутили и увезли. В чем обвиняют ее мужа она узнала только сегодня из СМИ, сообщает TUT.by.

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Ранее госСМИ Беларуси сообщали, что в Минске задержали "координаторов протеста". В МВД также сообщили о задержании человека, "платившего участникам беспорядков", в рюкзаке которого "нашли более $10 000, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков", передает TUT.by.

Этим человеком оказался Михаил Симаков. Сегодня жена Симакова сообщила, что ее мужа 11 августа задержали с сумкой, в которой было $9000 за проданный ранее автомобиль.

По словам Екатерины Симаковой, она в этот момент находилась дома. Услышав крики на улице, она выглянула в окно и увидела, что незнакомые люди начинают скручивать Михаила. "Я успела выскочить в одних носках, стала кричать: "Помогите! Крадут!" - вспоминает женщина. На следующий день она написала заявление о пропаже мужа.

Сегодня, когда включили интернет, Симакова начала читать новости и узнала, что ее муж якобы был координатором митингов. Женщина подчеркнула, что ее супруг был всегда "домоседом и семейным человеком", и никогда не ходил на акции. По ее словам, деньги в сумке Михаила появились в результате продажи машины и она готова подтвердить это договором.

Сегодня в telegram также появилось видео допроса Симакова, на котором он утверждает, что это его личные деньги и он их никому не выдавал.

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Дарья Мостовая

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