Помпео позвонил Лукашенко: обсуждали ситуацию в Беларуси

Госсекретарь США заверил самопровозглашенного президента Беларуси, что со стороны НАТО военной угрозы для РБ нет

Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко, обсуждалась ситуация в Беларуси. Об этом сообщает беларуское госСМИ БЕЛТА.

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Беседа Помпео с Лукашенко длилась около получаса. В пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что госсекретарь США заявил о приверженности суверенитету и независимости Беларуси.

Лукашенко рассказал Помпео о "национальном диалоге", который ведется в Беларуси.

Также самопровозглашенный президент заявил, что Россия остается главным союзником Беларуси, и в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран будет реагировать вместе с РБ. Помпео заверил Лукашенко, что ни со стороны НАТО, ни со стороны Польши или Литвы угрозы для Беларуси не существует.

В ходе разговора также обсуждалась судьба одного из граждан США в Беларуси.

Лукашенко пожелал успехов в проведении кампании по выборам президента США и лично президенту Дональду Трампу.

Денис Юдин

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