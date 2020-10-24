Помпео позвонил Лукашенко: обсуждали ситуацию в Беларуси
Госсекретарь США заверил самопровозглашенного президента Беларуси, что со стороны НАТО военной угрозы для РБ нет
Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко, обсуждалась ситуация в Беларуси. Об этом сообщает беларуское госСМИ БЕЛТА.
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Беседа Помпео с Лукашенко длилась около получаса. В пресс-службе Лукашенко подчеркнули, что госсекретарь США заявил о приверженности суверенитету и независимости Беларуси.
Лукашенко рассказал Помпео о "национальном диалоге", который ведется в Беларуси.
Также самопровозглашенный президент заявил, что Россия остается главным союзником Беларуси, и в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран будет реагировать вместе с РБ. Помпео заверил Лукашенко, что ни со стороны НАТО, ни со стороны Польши или Литвы угрозы для Беларуси не существует.
В ходе разговора также обсуждалась судьба одного из граждан США в Беларуси.
Лукашенко пожелал успехов в проведении кампании по выборам президента США и лично президенту Дональду Трампу.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 2 октября в Конгресс США внесли акт о непризнании Лукашенко президентом и о новых санкциях против его режима.
- Сегодня, 24 октября, посольство США в Минске призвало американских граждан выехать из Беларуси, либо готовить запасы еды, воды и всего необходимого – в посольстве опасаются эскалации насилия во время протестов.
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