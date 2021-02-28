Попытка переворота в Армении. Премьер снова требует у президента уволить главу Генштаба

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно обратился к президенту страны Армену Саркисяну с ходатайством об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Вчера Саркисян отказался увольнять Гаспаряна. Об этом Пашинян сообщил в Facebook.

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По словам Пашиняна, решение президента "вообще не помогает улучшить ситуацию" в стране, поэтому он решил повторно направить ему ходатайство об увольнении главы Генштаба. Премьер ожидает "подписания в установленном порядке".

"Остальное, как мы на днях договорились на Площади Республики", – резюмировал он.

23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".

24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.

Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.

27 февраля президент Армении отказался увольнять главу Генштаба.

Владислав Сердюк

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