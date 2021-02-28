UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Попытка переворота в Армении. Премьер снова требует у президента уволить главу Генштаба

28.02.2021, 12:00
Попытка переворота в Армении. Премьер снова требует у президента уволить главу Генштаба - Фото
Никол Пашинян (Фото: Дмитрий Астахов/ЕРА)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно обратился к президенту страны Армену Саркисяну с ходатайством об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Вчера Саркисян отказался увольнять Гаспаряна. Об этом Пашинян сообщил в Facebook. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Пашиняна, решение президента "вообще не помогает улучшить ситуацию" в стране, поэтому он решил повторно направить ему ходатайство об увольнении главы Генштаба. Премьер ожидает "подписания в установленном порядке".

"Остальное, как мы на днях договорились на Площади Республики", – резюмировал он. 

  • 23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".
  • 24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
  • Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
  • 27 февраля президент Армении отказался увольнять главу Генштаба. 
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армен саркисян никол пашинян армения переворот
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 