Попытка переворота в Армении. Премьер снова требует у президента уволить главу Генштаба
28.02.2021, 12:00
Никол Пашинян (Фото: Дмитрий Астахов/ЕРА)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно обратился к президенту страны Армену Саркисяну с ходатайством об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна. Вчера Саркисян отказался увольнять Гаспаряна. Об этом Пашинян сообщил в Facebook.
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По словам Пашиняна, решение президента "вообще не помогает улучшить ситуацию" в стране, поэтому он решил повторно направить ему ходатайство об увольнении главы Генштаба. Премьер ожидает "подписания в установленном порядке".
"Остальное, как мы на днях договорились на Площади Республики", – резюмировал он.
- 23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".
- 24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
- Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
- 27 февраля президент Армении отказался увольнять главу Генштаба.
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