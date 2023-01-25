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Португалия намерена дать ВСУ треть своих исправных танков Leopard 2 – Correio da Manhа

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 12:05
Португалия намерена дать ВСУ треть своих исправных танков Leopard 2 – Correio da Manhа - Фото
Танк Leopard 2 армии Португалии (скриншот)

Португалия готовится отправить Украине четыре танка Leopard 2, сняв их с вооружения своей армии. Об этом местной газете Correio da Manhã сообщил источник, близкий к правительству страны.

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У армии Португалии есть 37 таких танков, из них 12 "полностью исправны".

Других подробностей о вкладе официального Лиссабона в формирующийся танковый альянс в помощь Украине пока нет.

В конце лета 2022 года власти Португалии не хотели отказываться от туристов РФ – "надо наказать военную машину, не народ". За месяц до того Португалия, Испания и Греция выступили против плана ЕС по сокращению потребления газа.

В начале ноября 2022 года первая леди Елена Зеленская сообщила, что Португалия поможет восстановить школы и детсады в Житомирской области.

Євген Пилипенко
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