После отравления Навального сотрудник ФСБ Кудрявцев купил квартиру за 7 млн – юрист ФБК

Сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев, который, по данным расследования Bellingcat, участвовал в покушении на российского оппозиционного политика Алексея Навального, купил в Москве квартиру за 7 млн рублей меньше чем через два месяца после отравления. Об этом сообщила в Facebook соратница Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, опубликовав фотокопию договора купли-продажи квартиры.

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В ФБК отметили, что объяснить источник дохода для покупки квартиры заработком членов семьи Кудрявцева невозможно: жена сотрудника ФСБ не работала последние 16 лет, а его теща – пенсионер.

Исходя из этого, Соболь делает вывод, что жилье приобрел сам Кудрявцев.

"Наше предположение о том, что квартира куплена на деньги, полученные за попытку убийства Навального, получило новое подтверждение", – резюмируют в фонде.

Наталия Медведева

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