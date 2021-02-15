После отравления Навального сотрудник ФСБ Кудрявцев купил квартиру за 7 млн – юрист ФБК
Сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев, который, по данным расследования Bellingcat, участвовал в покушении на российского оппозиционного политика Алексея Навального, купил в Москве квартиру за 7 млн рублей меньше чем через два месяца после отравления. Об этом сообщила в Facebook соратница Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, опубликовав фотокопию договора купли-продажи квартиры.
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В ФБК отметили, что объяснить источник дохода для покупки квартиры заработком членов семьи Кудрявцева невозможно: жена сотрудника ФСБ не работала последние 16 лет, а его теща – пенсионер.
Исходя из этого, Соболь делает вывод, что жилье приобрел сам Кудрявцев.
"Наше предположение о том, что квартира куплена на деньги, полученные за попытку убийства Навального, получило новое подтверждение", – резюмируют в фонде.
- 20 августа 2020-го Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок".
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Он может получить еще один тюремный срок за якобы "клевету на ветерана".
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