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После российской ракетной атаки на Украину частично без света осталась Молдова

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 18:09
После российской ракетной атаки на Украину частично без света осталась Молдова - Фото
Отключения света (Фото - Depositphotos)

Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии. Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на онлайн-данные на сайте оператора энергосети Moldelectrica.

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Прекращение поставок, по данным издания, произошло около 16:40 15 ноября.

Перестала функционировать высоковольтная линия Исакча Вулканешты МГРЭС. Это главная ЛЭП, по которой в Молдову поступала электроэнергия из Румынии.

Власти пока ничего не сообщали о причинах прекращения поставок. Тем временем во многих регионах страны отключилось электричество, говорится в сообщении.

Отключения произошли во время российской массированной ракетной атаки на Украину.

TV8 пишет, что отключения электроэнергии произошли в нескольких регионах Молдовы. По предварительной информации, пострадали домохозяйства в Чимишлии, Бельцах, Страшенах, Хынчештах и ​​частично в Кишиневе.

Издание со ссылкой на Regia Transport Electric сообщает, что в секторе Буюкань произошел сбой в электроснабжении у поставщика электроэнергии. Речь идет об улицах Иона Крянгэ и Василе Лупу. По данным RTEC, движение троллейбусов восстановлено, фиксируются задержки до 35 минут.

  • Сегодня, 15 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. В Киеве ракеты попали в жилые дома на Печерске. Как минимум один человек погиб. Введены экстренные отключения света.
  • Полностью обесточен Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.

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Вадим Ребрина
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ракетный удар свет Молдова электроэнергия
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