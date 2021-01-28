Посол Украины встретился с генпрокурором и главой МИД Боснии из-за украинской иконы – фото

Посол Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с генпрокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич, а также министром иностранных дел Бисерой Туркович страны из-за иконы, которую сербский член президиума страны Милорад Додик подарил главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом он написал в своем Twitter.

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Отмечая разговор с Туркович, отметил, что надеется на скорый приезд украинских экспертов в Сараево, а также на содействие властей БиГ в предоставлении доступа к иконе.

Издание avaz.ba пишет, что Кирилич обсуждал также совместную работу боснийских и украинских специалистов в проведении экспертизы иконы.

По информации bhrt.ba, Тадич проинформировала посла Украины, что Босния уже осуществила ряд мероприятий для расследования дела вероятно украденной иконы.

З Головним прокурором Боснії і Герцеговини Г.Тадіч обговорили питання про взаємодію обох сторін у справі ікони. Головний прокурор запевнила, що у цій справі проведено велику кількість слідчих дій. pic.twitter.com/y0GufWHD7k — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 28, 2021

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Станислав Стороженко

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