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Посол Украины встретился с генпрокурором и главой МИД Боснии из-за украинской иконы – фото

28.01.2021, 11:30
Посол Украины встретился с генпрокурором и главой МИД Боснии из-за украинской иконы – фото - Фото
Кирилич на встрече с Тадич (Фото - FENA)

Посол Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с генпрокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич, а также министром иностранных дел Бисерой Туркович страны из-за иконы, которую сербский член президиума страны Милорад Додик подарил главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом он написал в своем Twitter. 

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Отмечая разговор с Туркович, отметил, что надеется на скорый приезд украинских экспертов в Сараево, а также на содействие властей БиГ в предоставлении доступа к иконе. 

Издание avaz.ba пишет, что Кирилич обсуждал также совместную работу боснийских и украинских специалистов в проведении экспертизы иконы. 

По информации bhrt.ba, Тадич проинформировала посла Украины, что Босния уже осуществила ряд мероприятий для расследования дела вероятно украденной иконы. 

Читайте также: Скандал с иконой для Лаврова. Додик обвинил Кулебу в некомпетентности и дилетантстве

Станислав Стороженко
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Василий Кирилич прокуратура босния и герцеговина икона

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