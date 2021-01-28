Посол Украины встретился с генпрокурором и главой МИД Боснии из-за украинской иконы – фото
Посол Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Василий Кирилич встретился с генпрокурором Боснии и Герцеговины Горданой Тадич, а также министром иностранных дел Бисерой Туркович страны из-за иконы, которую сербский член президиума страны Милорад Додик подарил главе Министерства иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом он написал в своем Twitter.
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Отмечая разговор с Туркович, отметил, что надеется на скорый приезд украинских экспертов в Сараево, а также на содействие властей БиГ в предоставлении доступа к иконе.
Издание avaz.ba пишет, что Кирилич обсуждал также совместную работу боснийских и украинских специалистов в проведении экспертизы иконы.
По информации bhrt.ba, Тадич проинформировала посла Украины, что Босния уже осуществила ряд мероприятий для расследования дела вероятно украденной иконы.
З Головним прокурором Боснії і Герцеговини Г.Тадіч обговорили питання про взаємодію обох сторін у справі ікони. Головний прокурор запевнила, що у цій справі проведено велику кількість слідчих дій. pic.twitter.com/y0GufWHD7k— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 28, 2021
- 14 декабря 2020 года Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, возможно, незаконно вывезенную из Луганска. Прокуратура БиГ открыла уголовное дело и начала проверки, а лидеры оппозиции призвали Додика к отставке.
- 23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве, а спустя три дня посол Украины в БиГ и Хорватии Кирилич заявил, что икону должны вернуть Украине.
- Позже Додик заявил, что икона якобы была "семейной", а Украина не требует ее вернуть. Глава МИД Украины Кулеба назвал заявление Додика ложью и подчеркнул: Украина требует вернуть икону.
- 15 января Додик заявил, что Украина должна подтвердить, что действительно искала икону – тогда ее вернут. В украинском МИД ответили, что не приемлют никаких ультиматумов.
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