Скандал с иконой для Лаврова. Додик обвинил Кулебу в некомпетентности и дилетантстве
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик выступил с заявлением, в котором обвинил Министерство иностранных дел Украины в некомпетентности и предъявлении "ложных обвинений" по скандальному делу об иконе, подаренной главе МИД РФ Сергею Лаврову, передает lat.rtrs.tv.
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В своем заявлении Додик сослался на "основной юридический принцип", что "доказывать должен тот, кто что-то заявляет, а не тот, кто что-то опровергает", а также на "многочисленные конвенции, касающиеся защиты исторических и культурных ценностей".
Он призвал украинскую сторону предоставить все имеющиеся доказательства, что скандально известная икона принадлежит Украине и что она была отчуждена, "включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и ее владельце". По словам Додика, Украина такие данные пока не предоставила.
"Основывать обвинения на неверно истолкованных статьях СМИ и затем публично заявлять о неправде и обвинениях – это отражение дилетантства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", – говорится в заявлении президиума БиГ.
Боснийская сторона подчеркнула, что "ни один международный институт, даже Интерпол" не подтвердил, что эта икона находится в каком-либо списке отчужденного культурного наследия, которое требует вернуть Украина или иная страна.
LIGA.net направила запрос в пресс-службу МИД Украины с просьбой прокомментировать это заявление.
- 14 декабря 2020 года Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, возможно, незаконно вывезенную из Луганска. Прокуратура БиГ открыла уголовное дело и начала проверки, а лидеры оппозиции призвали Додика к отставке.
- 23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве, а спустя три дня посол Украины в БиГ и Хорватии Кирилич заявил, что икону должны вернуть Украине.
- Позже Додик заявил, что икона якобы была "семейной", а Украина не требует ее вернуть. Глава МИД Украины Кулеба назвал заявление Додика ложью и подчеркнул: Украина требует вернуть икону.
- 15 января Додик заявил, что Украина должна подтвердить, что действительно искала икону – тогда ее вернут. В украинском МИД ответили, что не приемлют никаких ультиматумов.
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