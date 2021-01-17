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Скандал с иконой для Лаврова. Додик обвинил Кулебу в некомпетентности и дилетантстве

17.01.2021, 07:40
Скандал с иконой для Лаврова. Додик обвинил Кулебу в некомпетентности и дилетантстве - Фото
Дмитрий Кулеба (скрин из TRT Russian)

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик выступил с заявлением, в котором обвинил Министерство иностранных дел Украины в некомпетентности и предъявлении "ложных обвинений" по скандальному делу об иконе, подаренной главе МИД РФ Сергею Лаврову, передает lat.rtrs.tv.

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В своем заявлении Додик сослался на "основной юридический принцип", что  "доказывать должен тот, кто что-то заявляет, а не тот, кто что-то опровергает", а также на "многочисленные конвенции, касающиеся защиты исторических и культурных ценностей".

Он призвал украинскую сторону предоставить все имеющиеся доказательства, что скандально известная икона принадлежит Украине и что она была отчуждена, "включая информацию о способе отчуждения, времени, месте и ее владельце". По словам Додика, Украина такие данные пока не предоставила.

"Основывать обвинения на неверно истолкованных статьях СМИ и затем публично заявлять о неправде и обвинениях – это отражение дилетантства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", – говорится в заявлении президиума БиГ.

Боснийская сторона подчеркнула, что "ни один международный институт, даже Интерпол" не подтвердил, что эта икона находится в каком-либо списке отчужденного культурного наследия, которое требует вернуть Украина или иная страна.

LIGA.net направила запрос в пресс-службу МИД Украины с просьбой прокомментировать это заявление.

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Дарья Мостовая
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