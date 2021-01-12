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Подаренная Лаврову икона стоит 12,5 млн евро и хранилась в банке – BN TV

12.01.2021, 14:37
Подаренная Лаврову икона стоит 12,5 млн евро и хранилась в банке – BN TV - Фото
Икона, подаренная Лаврову (Фото - avaz.ba)

Икона, которую, возможно, незаконно вывезли из Украины, а затем в Боснии и Герцеговине подарили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, стоит 12,5 млн евро и хранилась в банке. Об этом сообщает боснийский канал BN TV со ссылкой на источник, близкий к кабинету президента Республики Серсбкой БиГ Милорада Додика.

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По данным канала, 300-летняя икона, оцениваемая в 12,5 млн евро, хранилась в банковском сейфе Banka Srpska до его банкротства. Затем она была передана в банк UKIO, которым владеют литовцы. Как она попала в банки, каналу неизвестно.

Источник также сказал, что Додик якобы хотел "вернуть России то, что ей принадлежит, чтобы укрепить с ней отношения". По данным источника, процедура дарения выходила за рамки протоколов.  

LIGA.net обратилась в пресс-службу украинского Министерства иностранных дел с запросом о комментарии.

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Марк Сировой
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банк Сергей Лавров босния и герцеговина икона Милорад Додик

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