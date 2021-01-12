Подаренная Лаврову икона стоит 12,5 млн евро и хранилась в банке – BN TV
Икона, которую, возможно, незаконно вывезли из Украины, а затем в Боснии и Герцеговине подарили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, стоит 12,5 млн евро и хранилась в банке. Об этом сообщает боснийский канал BN TV со ссылкой на источник, близкий к кабинету президента Республики Серсбкой БиГ Милорада Додика.
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По данным канала, 300-летняя икона, оцениваемая в 12,5 млн евро, хранилась в банковском сейфе Banka Srpska до его банкротства. Затем она была передана в банк UKIO, которым владеют литовцы. Как она попала в банки, каналу неизвестно.
Источник также сказал, что Додик якобы хотел "вернуть России то, что ей принадлежит, чтобы укрепить с ней отношения". По данным источника, процедура дарения выходила за рамки протоколов.
LIGA.net обратилась в пресс-службу украинского Министерства иностранных дел с запросом о комментарии.
- 14 декабря Додик подарил Лаврову 300-летнюю икону, возможно, незаконно вывезенную из Луганска.
- Прокуратура БиГ открыла уголовное дело и начала проверки, а лидеры оппозиции призвали Додика к отставке.
- 23 декабря МИД РФ заявил, что икону передали в посольство БиГ в Москве.
- 26 декабря посол Украины в БиГ и Хорватии Кирилич заявил, что икону должны вернуть Украине.
- В январе 2020-го Додик позже заявил, что икона якобы была "семейной", а Украина не требует ее вернуть. Глава МИД Украины Кулеба назвал заявление Додика ложью и подчеркнул: Украина требует вернуть икону.
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