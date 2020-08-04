Появились кадры с нагрудных камер полицейских при аресте Джорджа Флойда - видео

Обнародовано видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда с нагрудных камер полицейских Миннеаполиса — его гибель дала толчок массовым протестам против расизма по всему миру. Видеозапись опубликовало издание Daily Mail.

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На видео полицейские сначала требовали от Флойда, который сидел в своей машине, продемонстрировать обе руки (проверяя, не держит он оружие), затем положить их на руль, после чего — за голову.

После один из правоохранителей направляет пистолет в голову безоружного Флойда, который сидит в своем автомобиле. В ответ мужчина просит не стрелять в него. "Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель", - повторил он несколько раз.

Также на записях полицейские пытаются посадить Флойда в полицейское авто, приставив пистолет к голове, однако мужчина отказывается это делать, жалуясь на клаустрофобию.