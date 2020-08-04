Появились кадры с нагрудных камер полицейских при аресте Джорджа Флойда - видео
Судья постановил, что видео можно было просматривать только в здании суда
Обнародовано видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда с нагрудных камер полицейских Миннеаполиса — его гибель дала толчок массовым протестам против расизма по всему миру. Видеозапись опубликовало издание Daily Mail.
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На видео полицейские сначала требовали от Флойда, который сидел в своей машине, продемонстрировать обе руки (проверяя, не держит он оружие), затем положить их на руль, после чего — за голову.
После один из правоохранителей направляет пистолет в голову безоружного Флойда, который сидит в своем автомобиле. В ответ мужчина просит не стрелять в него. "Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель", - повторил он несколько раз.
Также на записях полицейские пытаются посадить Флойда в полицейское авто, приставив пистолет к голове, однако мужчина отказывается это делать, жалуясь на клаустрофобию.
"Я буду смотреть вам в глаза. Пожалуйста, не стреляйте в меня. Я только что потерял маму", - говорит Флойд.
В конце видео офицер опустился коленями на шею задержанного, что привело к его смерти, игнорируя неоднократные крики Флойда: "Я не могу дышать".
Адвокат семьи Флойда Бен Крамп отметил, что на видео видно, что Флойд не представлял никакой угрозы, а "полицейские подошли к нему с оружием в руках просто потому, что он был чернокожим".
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- 25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать.
- Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.
- Согласно стенограмме задержания, Флойд произнес "я не могу дышать" не несколько раз, как показали ранее обнародованные видеозаписи, а всего более 20 раз.
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