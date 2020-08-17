Это произошло планово после выборов президента - в соответствии с конституцией страны, уточняет правовой портал республики

Правительство Беларуси сложило полномочия перед Александром Лукашенко, которого Центризбирком РБ объявил на днях переизбранным президентом страны. Постановление об этом от 15 августа опубликовано на беларусском правовом портале и вступило в силу в день его принятия.

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Ранее президент РБ поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства, пишет госагентство Белта. Лукашенко заявил, что "в основном правительство сформировано", но "могут быть какие-то нюансы".

Несмотря на революционные настроения в стране и массовость протестов против результатов выборов президента, после неудачной попытки подавить акции недовольных людей жестокими мерами силовиков Лукашенко пытается игнорировать происходящее. Вчера он выступил на митинге бюджетников в свою поддержку, обвинив в происходящем в стране Запад в целом и Украину в частности.

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Несколько минут назад Лукашенко на вертолете прибыл на Минский завод колесных тягачей на юго-востоке столицы, где рабочий коллектив и их коллеги с других предприятий проводят забастовку.

Ранее сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах, записала видеообращение о том, что готова стать национальным лидером.

Евгений Пилипенко

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