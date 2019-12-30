Премьер-министр Польши: Путин неоднократно пытался оболгать нас

Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, который ранее оправдал вторжение советских войск в Польшу в 1939 году. Соответствующее заявление Моравецкого опубликовано на сайте посольства Польши в Москве.

"Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно", - считает польский премьер.

По его мнению, это происходит из-за международного давления на РФ и ряда серьезных поражений: провальной попытки "подчинить себе Беларусь", продление антироссийских санкций ЕС, санкции США против проекта Северный поток-2 и отстранение спортсменов РФ от участия в соревнованиях.

"Российский народ – наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории – заслуживает правды. Искренне верю в то, что российский народ – это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать", - резюмировал Моравецкий.