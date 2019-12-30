Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Премьер-министр Польши: Путин неоднократно пытался оболгать нас

Премьер-министр Польши: Путин неоднократно пытался оболгать нас - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - пресс-служба премьера Польши)
30.12.2019, 12:33

По мнению Матеуша Моравецкого, президент страны-агрессора РФ пытается "реабилитировать сталинизм"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, который ранее оправдал вторжение советских войск в Польшу в 1939 году. Соответствующее заявление Моравецкого опубликовано на сайте посольства Польши в Москве. 

"Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно", - считает польский премьер.

По его мнению, это происходит из-за международного давления на РФ и ряда серьезных поражений: провальной попытки "подчинить себе Беларусь", продление антироссийских санкций ЕС, санкции США против проекта Северный поток-2 и отстранение спортсменов РФ от участия в соревнованиях.

"Российский народ – наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории – заслуживает правды.  Искренне верю в то, что российский народ – это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать", - резюмировал Моравецкий.

  • 19 декабря Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу. 
  • Также он угрожал Украине, выдумав исторический факт и заявив, что якобы "Причерноморье является "исконно русской территорией".
  • 22 декабря МИД Польши назвал слова российского президента пропагандой.
  • 28 декабря МИД Польши вызвал посла РФ из-за слов Путина. 
Напишите нам
Матеуш Моравецкий владимир путин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 