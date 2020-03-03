Презентацию Украины в Европарламенте отложили из-за распространения COVID-19

Здание Европарламента (фото — EU 2018/European Parliament)

Запланированная на 3-5 марта в Европарламенте презентация Украины переносится на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. Об этом сообщили в представительстве Украины при ЕС.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала запретить различные массовые мероприятия в местах распространения вируса, а также на сопредельных территориях. Чтобы перестраховаться, руководство ЕС приняло решение ввести ограничения и на работу Европарламента.

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Вестник Европарламента распространил документ с решением его спикера Давида-Марии Сассоли о том, что целесообразно отменить непрофильные мероприятия с участием внешних посетителей или посетителей в здании парламента.

Ранее член МОК Дик Паунд заявил, что Игры-2020 в Токио могут перенести на год, если COVID-19 не пойдет на спад.

В МОК на это заявили, что сказанное Паундом - его личное мнение.

Организаторы Евровидения также пока не намерены отменять конкурс.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка неизвестного вируса , который вызывает пневмонию нового типа.

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