Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Презентацию Украины в Европарламенте отложили из-за распространения COVID-19

Презентацию Украины в Европарламенте отложили из-за распространения COVID-19 - Фото
Здание Европарламента (фото — EU 2018/European Parliament)
03.03.2020, 06:32

В представительстве Украины при ЕС надеется провести презентацию "Український тиждень", когда ограничения на посещение здания Европарламента снимут

Запланированная на 3-5 марта в Европарламенте презентация Украины переносится на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. Об этом сообщили в представительстве Украины при ЕС.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала запретить различные массовые мероприятия в местах распространения вируса, а также на сопредельных территориях. Чтобы перестраховаться, руководство ЕС приняло решение ввести ограничения и на работу Европарламента.

Читайте также: В Крыму из-под карантина сбежала женщина

Вестник Европарламента распространил документ с решением его спикера Давида-Марии Сассоли о том, что целесообразно отменить непрофильные мероприятия с участием внешних посетителей или посетителей в здании парламента.

  • Ранее член МОК Дик Паунд заявил, что Игры-2020 в Токио могут перенести на год, если COVID-19 не пойдет на спад.
  • В МОК на это заявили, что сказанное Паундом - его личное мнение.
  • Организаторы Евровидения также пока не намерены отменять конкурс.
  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка неизвестного вируса, который вызывает пневмонию нового типа.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с COVID-19.

Важно: Профилактика коронавируса: мойте руки, открывайте форточки и работайте из дома

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
европарламент вирус инфекция коронавирус COVID-19 украинская неделя
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 