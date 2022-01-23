Президент Армении заявил, что уходит в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку. Об этом говорится в его обращении на сайте главы государства.

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"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совершенно не эмоциональное, оно следует определенной логике", – заявил Саркисян.



По его словам, Армения живет "в уникальной реальности", где президент не может влиять на вопросы войны или мира, наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными, а возможности главы государства воспринимаются как угроза со стороны различных политических групп.

"Реальность, в которой глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп", - сказано в обращении.

Он заявил, что сейчас у президента нет необходимых инструментов для воздействия на "радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время".

Саркисян заявил, что сейчас стране нужно национальное единство, а институт президента "не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов".

В 2015 году Армения стала парламентской республикой и полномочия президента значительно сократились.

2 марта 2018 года Саркисян стал президентом Армении: за него отдали голоса 90 из 105 депутатов парламента страны, 10 были против. Он стал первым президентом этой страны, избранным в парламенте, а не путем общенародных выборов.

После поражения в войне в Армении начался политический кризис. 25 апреля 2021 года Пашинян подал в отставку для проведения досрочных выборов.

На парламентских выборах политсила Пашиняна разгромно победила. В августе Пашинян снова стал премьером.

Оксана Житнюк

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