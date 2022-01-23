UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Армении заявил, что уходит в отставку

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 19:53
Президент Армении заявил, что уходит в отставку - Фото
Армен Саркисян (Фото – Vahram Baghdasaryan, EPA)

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку. Об этом говорится в его обращении на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

"Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совершенно не эмоциональное, оно следует определенной логике", – заявил Саркисян.

По его словам, Армения живет "в уникальной реальности", где президент не может влиять на вопросы войны или мира, наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными, а возможности главы государства воспринимаются как угроза со стороны различных политических групп.

"Реальность, в которой глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп", - сказано в обращении.

Он заявил, что сейчас у президента нет необходимых инструментов для воздействия на "радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время".

Саркисян заявил, что сейчас стране нужно национальное единство, а институт президента "не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов".

  • В 2015 году Армения стала парламентской республикой и полномочия президента значительно сократились.
  • 2 марта 2018 года Саркисян стал президентом Армении: за него отдали голоса 90 из 105 депутатов парламента страны, 10 были против. Он стал первым президентом этой страны, избранным в парламенте, а не путем общенародных выборов.
  • После поражения в войне в Армении начался политический кризис. 25 апреля 2021 года Пашинян подал в отставку для проведения досрочных выборов.
  • На парламентских выборах политсила Пашиняна разгромно победила. В августе Пашинян снова стал премьером.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армения армен саркисян отставка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 