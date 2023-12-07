Президент Бразилии "боится" быть посредником между Венесуэлой и Гайаной – Bloomberg

Bloomberg: Лула да Силва создал себе имидж "миротворца" и теперь вынужден быть посредником между Венесуэлой и Гайаной, хотя очень этого не хочет

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото - EPA)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва создал себе имидж "международного миротворца" и теперь вынужден стать посредником в конфликте между соседними Венесуэлой и Гайаной, хотя был бы рад уклониться от этой роли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Бразилии.

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Как пишет издание, по данным его источников, Лула "боится" выступать посредником в конфликте Гайаны с Венесуэлой, так как он давно дружит с диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро (а до того был традиционным союзником его предшественника, диктатора Уго Чавеса). В то же время действия Мадуро поставили его в затруднительное положение и он уже признал необходимость вмешательства Бразилии в ситуацию для ее деэскалации.

Как утверждают источники, Лула несколько часов совещался со своими советниками по иностранным делам о проблеме урегулирования конфликта, который бразильская дипломатия считает очень "деликатным", и планирует вскоре созвониться с президентамм обеих стран.

Основной сложностью для Лулы, видимо, является необходимость не испортить отношения с Мадуро с одной стороны и с Вашингтоном, который является ключевым союзником Гайяны, с другой. Ситуация может для него еще более осложниться, если Мадуро, который планирует до конца года посетить Москву, заручится поддержкой российского диктатора Владимира Путина, отмечает издание.

Весьма вероятный провал при урегулировании конфликта может уничтожить "многосторонний дипломатический подход", который позволял президенту Бразилии поддерживать хорошие отношения с большинством стран, независимо от их политических режимов. Очевидно, что кризис, который развивается у северных границ Бразилии, вызвал у Лулы гораздо более сдержанную "миротворческую" реакцию, чем прежние лишенные конкретики "мирные" инициативы относительно войны России против Украины на другом континенте, пишет Bloomberg.

Ожидается, что Лула будет настаивать на переговорах между Венесуэлой и Гайаной по дипломатическим каналам, чтобы разрядить напряженность.

Главное, чего Бразилия хочет избежать, — начала войны у своих границ, потому что, как выразился один из источников издания, "в таком случае ситуация может очень легко выйти из-под контроля".

6 декабря сообщалось, что Мадуро объявил, что по результатам проведенного в Венесуэле референдума в состав страны включены "спорные" территории соседней Гайаны. Мадуро призвал парламент принять закон о "защите спорной территории", а также поручил ведомствам, занимающимся выдачей лицензий на добычу нефти и газа, создать представительства на территории Гайаны-Эссекибо. Компаниям, которые уже работают в регионе, диктатор дал три месяца на сворачивание дел.

Венесуэла является самой большой по объемам добычи нефти страной в Латинской Америке и давним партнером России. В 2008 году РФ и Венесуэла подписали меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. Еще до этого Венесуэла покупала российское оружие, в том числе самолеты и ракеты.

СПРАВКА Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, оспаривающих контроль Гайаны над этой территорией. Регион, который Венесуэла объявила "спорным", имеет площадь 160 000 кв. км и составляет примерно две трети от территории Гайаны. Венесуэла возобновила свои претензии на эту территорию после открытия там значительных запасов нефти и газа. Территория Гайана-Эссекибо была признана принадлежащей Гайане (в те годы – колония Великобритании) в 1899 году Третейским судом в Париже. Правительство Мадуро заявляет, что это решение суда якобы нарушило права Венесуэлы. Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы он подтвердил решение от 1899 года. Суд признал свою юрисдикцию по этому вопросу. До его рассмотрения, которое может длиться несколько лет, суд принял обеспечительные меры, в частности постановил, что Венесуэла не должна предпринимать никаких действий, оспаривающих контроль Гайаны над этой территорией.

В апреле 2023 года Лула заявил, что "решение о войне приняли две страны" – Россия и, по его мнению, Украина, а также обвинил США и Европу в ее затягивании из-за помощи украинцам.

По его словам, "нет смысла обсуждать, кто прав" в войне России против Украины.

10 сентября Лула сказал, что его правительство, несмотря на ратификацию Бразилией Римского устава и обязательство выполнять решение Международного уголовного суда, не арестует российского диктатора Владимира Путина в случае визита на саммит G20 в 2024 году.

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