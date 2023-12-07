Президент Бразилії "боїться" бути посередником між Венесуелою та Гаяною – Bloomberg

Bloomberg: Лула да Сілва створив собі імідж "миротворця" і тепер змушений бути посередником між Венесуелою та Гаяною, хоча дуже цього не хоче

Луїс Інасіу Лула да Сілва (Фото - EPA)

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва створив собі імідж "міжнародного миротворця" і тепер змушений стати посередником у конфлікті між сусідніми Венесуелою та Гаяною, хоча був би радий ухилитися від цієї ролі. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела в уряді Бразилії.

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Як пише видання, за даними його джерел, Лула "боїться" виступати посередником у конфлікті Гаяни з Венесуелою, оскільки він давно товаришує з диктатором Венесуели Ніколасом Мадуро (а до того був традиційним союзником його попередника, диктатора Уго Чавеса). У той же час дії Мадуро поставили його у скрутне становище і він уже визнав необхідність втручання Бразилії у ситуацію для її деескалації.

Як стверджують джерела, Лула кілька годин радився зі своїми радниками із закордонних справ про проблему врегулювання конфлікту, який бразильська дипломатія вважає дуже "делікатним", і планує незабаром зателефонувати президентам обох країн.

Основною складністю для Лули, мабуть, є необхідність не зіпсувати стосунки з Мадуро з одного боку, та з Вашингтоном, який є ключовим союзником Гаяни, з іншого. Ситуація може для нього ще більше ускладнитись, якщо Мадуро, який планує до кінця року відвідати Москву, заручиться підтримкою російського диктатора Володимира Путіна, зазначає видання.

Цілком ймовірний провал при врегулюванні конфлікту може знищити "багатосторонній дипломатичний підхід", який дозволяв президенту Бразилії підтримувати добрі відносини з більшістю країн, незалежно від їхніх політичних режимів. Очевидно, що криза, яка розвивається біля північних кордонів Бразилії, викликала у Лули набагато стриманішу "миротворчу" реакцію, ніж колишні позбавлені конкретики "мирні" ініціативи щодо війни Росії проти України на іншому континенті, пише Bloomberg.

Очікується, що Лула наполягатиме на переговорах між Венесуелою та Гайаною дипломатичними каналами, щоб розрядити напруженість.

Головне, чого Бразилія хоче уникнути, – початку війни біля своїх кордонів, тому що, як висловилося одне з джерел видання, "у такому випадку ситуація може дуже легко вийти з-під контролю".

6 грудня повідомлялося, що Мадуро оголосив, що за результатами проведеного у Венесуелі референдуму до складу країни включено "спірні" території сусідньої Гаяни. Мадуро закликав парламент ухвалити закон про "захист спірної території", а також доручив відомствам, які займаються видачею ліцензій на видобуток нафти та газу, створити представництва на території Гаяни-Ессекібо. Компаніям, які вже працюють у регіоні, диктатор дав три місяці на згортання справ.

Венесуела є найбільшою за обсягами видобутку нафти країною в Латинській Америці та давнім партнером Росії. У 2008 році РФ та Венесуела підписали меморандум про співпрацю в енергетичній сфері. Ще до цього Венесуела купувала російську зброю, зокрема літаки та ракети.

ДОВІДКА Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії), у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією. Регіон, який Венесуела оголосила "спірним", має площу 160 000 кв. км і становить приблизно дві третини від території Гаяни. Венесуела відновила свої претензії на цю територію після відкриття там значних запасів нафти та газу. Територія Гаяна-Ессекібо була визнана такою, що належить Гаяні (у ті роки – колонія Великої Британії), у 1899 році Третейським судом у Парижі. Уряд Мадуро заявляє, що це рішення суду нібито порушило права Венесуели. Гаяна подала позов до Міжнародного суду ООН, щоб він підтвердив рішення від 1899 року. Суд визнав свою юрисдикцію з цього питання. До його розгляду, який може тривати кілька років, суд вжив забезпечувальних заходів, зокрема ухвалив, що Венесуела не повинна робити жодних дій, які оскаржуватимуть контроль Гаяни над цією територією.

У квітні 2023 року Лула заявив, що "рішення про війну ухвалили дві країни" – Росія і, на його думку, Україна, а також звинуватив США та Європу у її затягуванні через допомогу українцям.

За його словами, "немає сенсу обговорювати, хто має рацію" у війні Росії проти України.

10 вересня Лула сказав, що його уряд, попри ратифікацію Бразилією Римського статуту та зобов'язання виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, не заарештує російського диктатора Володимира Путіна у разі візиту на саміт G20 у 2024 році.

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