Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Президента Монголии после встречи с Си Цзиньпином отправили на карантин

Президента Монголии после встречи с Си Цзиньпином отправили на карантин - Фото
Халтмаагийн Баттулга (Фото: EPA)
28.02.2020, 17:59

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из Китая и отправился в двухнедельную изоляцию

Вечером 27 февраля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из после однодневного визита Китая, где встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, и отправился на карантин. Об этом сообщает монгольское информагентство Montsame.

Отмечается, что согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения в Монголию коронавируса COVID-19, в столичном международном аэропорту Чингисхана у главы государства и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взяли тест на коронавирус, и отправили в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.

По официальным данным, Баттулга поместили отдельно в столичную клинику, а сопровождавших его лиц – в специальный реабилитационный санаторий "Жаргалант" ГУЧС, располагающийся в одноименном горном ущелье на территории столичного района Хан-Уул.

Читайте также: Еще пять стран. ВОЗ предупредила о распространении коронавируса по всему миру

Медведева Наталия
Еще по теме
Напишите нам
монголия коронавирус COVID-19 Халтмаагийн Баттулга
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 