Президента Монголии после встречи с Си Цзиньпином отправили на карантин

Халтмаагийн Баттулга (Фото: EPA)

Вечером 27 февраля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга вернулся из после однодневного визита Китая, где встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, и отправился на карантин. Об этом сообщает монгольское информагентство Montsame.

Отмечается, что согласно правилам и порядкам комплексных мероприятий по предотвращению проникновения в Монголию коронавируса COVID-19, в столичном международном аэропорту Чингисхана у главы государства и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита, взяли тест на коронавирус, и отправили в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.

По официальным данным, Баттулга поместили отдельно в столичную клинику, а сопровождавших его лиц – в специальный реабилитационный санаторий "Жаргалант" ГУЧС, располагающийся в одноименном горном ущелье на территории столичного района Хан-Уул.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля Украина эвакуировала из Уханя 45 украинских и 27 иностранных граждан. Они помещены под наблюдение на базу НГУ в Новых Санжарах. Первые тесты - отрицательные

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