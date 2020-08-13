Президенты стран-соседей – Лукашенко: Начните диалог с беларусским народом

Лидеры четырех стран выступили с совместным заявлением, адресованным президенту Лукашенко

Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши – Гитанас Науседа, Керсти Кальюлайд, Эгилс Левитс и Анджей Дуда – выступили с совместным заявлением, в котором призвали президента Беларуси Александра Лукашенко немедленно прекратить применение силы против людей, освободить всех задержанных протестующих и начать диалог с беларусским народом. Заявление опубликовала пресс-служба президента Эстонии.

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"Мы, президенты Литвы, Польши, Латвии и Эстонии как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и ЕС, хотим, чтобы Беларусь была стабильной, демократической, независимой и процветающей страной", – говорится в обращении.

Они призвали Лукашенко:

1) к деэскалации ситуации и немедленному прекращению применения силы против своего народа, уважению основных свобод, прав человека и гражданин, включая свободу слова, СМИ, собраний и безопасность журналистов;

2) освободить всех задержанных протестующих, прекратить дальнейшее преследование;

3) начать диалог с беларусским народом.

"Слушайте голос своих граждан и позвольте им говорить свободно. Основываясь на опыте наших собственных обществ и на нашем личном опыте, мы настоятельно призываем вас организовать круглый стол по национальному примирению с участием представителей правительства и гражданского общества. Это стало бы подходящим шагом к началу подлинного национального диалога", – заявляют президенты.

Как отметили лидеры стран-соседей, если белорусские власти выполнят эти требования, двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми. "Изоляция – это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации", – сказано в заявлении.

Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши заявили, что готовы предложить свои посреднические усилия для достижения мирного решения в Беларуси и укрепления независимости и суверенитета этой страны.

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Наталия Медведева

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