"Похоже на дыхание". Астронавт МКС снял из космоса сильнейшее полярное сияние – фото

Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке снял с борта Международной космической станции сильнейшее полярное сияние, которое напомнило ему процесс дыхания. Снимки и описание к ним он опубликовал в Flickr.

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По его словам, это было самое сильное полярное сияние за все время пребывания миссии на борту МКС. Оно происходило над северной частью США и Канады, а пики вспышек возносились выше орбиты станции.

Песке отмечает, что МКС пролетела прямо над центром сияния. Оно сопровождалось быстрыми пульсациями и рисовало сине-зеленые волны. Такое явление напомнило астронавту дыхание.

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"Мы пролетали, приклеив носы к иллюминаторам", – поделился впечатлениями астронавт.

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Фото – ESA/NASA–T. Pesquet

Марк Сировой

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