"Похоже на дыхание". Астронавт МКС снял из космоса сильнейшее полярное сияние – фото
Астронавт Европейского космического агентства Тома Песке снял с борта Международной космической станции сильнейшее полярное сияние, которое напомнило ему процесс дыхания. Снимки и описание к ним он опубликовал в Flickr.
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По его словам, это было самое сильное полярное сияние за все время пребывания миссии на борту МКС. Оно происходило над северной частью США и Канады, а пики вспышек возносились выше орбиты станции.
Песке отмечает, что МКС пролетела прямо над центром сияния. Оно сопровождалось быстрыми пульсациями и рисовало сине-зеленые волны. Такое явление напомнило астронавту дыхание.
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"Мы пролетали, приклеив носы к иллюминаторам", – поделился впечатлениями астронавт.
- Песке находится на МКС с апреля этого года, прибыв на станцию на корабле SpaceX Crew Dragon. Он неоднократно публиковал красивые снимки из космоса: вот фото Киева, Крыма, извержения вулкана на Канарских островах, а вот кадры разрушения российского Прогресса с модулем Пирс в атмосфере.
- Сегодня Песке вместе с другими астронавтами должен начать возвращение домой. Лететь на Землю они будут в подгузниках из-за поломки туалета в капсуле.
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Фото – ESA/NASA–T. Pesquet
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