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Пробка в Суэцком канале. Пентагон предложил помощь Египту с севшим на мель сухогрузом

27.03.2021, 08:23
Пробка в Суэцком канале. Пентагон предложил помощь Египту с севшим на мель сухогрузом - Фото
Суэцкий канал, Ever Given (фото - ЕРА)

Министерство обороны США (Пентагон) предложило помочь Египту с разблокировкой Суэцкого канала, где сел на мель 400-метровый сухогруз Ever Given. Об этом сообщает The Hill.

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"Мы предложили и готовы помочь Египту, будем стремиться поддержать любой запрос, который получим", – заявила спикер командующего ВМС США Джессика МакНалти.

По данным CNN, ВМС США планируют отправить на это место оценочную группу экспертов по дноуглубительным работам уже в субботу.

"У нас есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран, и мы видим, что мы можем сделать –  чем мы можем помочь", – заявил на брифинге президент США Джо Байден.

Спикер Белого Дома Джен Псаки отметила на брифинге, что США проводят дипломатический диалог с Египтом о помощи с разблокировкой канала.

"Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как лучше всего поддержать их усилия. Эти разговоры продолжаются, и, надеюсь, мы скоро сможем рассказать об этом больше", – добавила она.

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Марк Сировой
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