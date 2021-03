Пробка в Суэцком канале. Пентагон предложил помощь Египту с севшим на мель сухогрузом

Министерство обороны США (Пентагон) предложило помочь Египту с разблокировкой Суэцкого канала, где сел на мель 400-метровый сухогруз Ever Given. Об этом сообщает The Hill.

"Мы предложили и готовы помочь Египту, будем стремиться поддержать любой запрос, который получим", – заявила спикер командующего ВМС США Джессика МакНалти.

По данным CNN, ВМС США планируют отправить на это место оценочную группу экспертов по дноуглубительным работам уже в субботу.

"У нас есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран, и мы видим, что мы можем сделать – чем мы можем помочь", – заявил на брифинге президент США Джо Байден.

Спикер Белого Дома Джен Псаки отметила на брифинге, что США проводят дипломатический диалог с Египтом о помощи с разблокировкой канала.

"Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как лучше всего поддержать их усилия. Эти разговоры продолжаются, и, надеюсь, мы скоро сможем рассказать об этом больше", – добавила она.

