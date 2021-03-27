Пробка в Суэцком канале. Пентагон предложил помощь Египту с севшим на мель сухогрузом
Министерство обороны США (Пентагон) предложило помочь Египту с разблокировкой Суэцкого канала, где сел на мель 400-метровый сухогруз Ever Given. Об этом сообщает The Hill.
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"Мы предложили и готовы помочь Египту, будем стремиться поддержать любой запрос, который получим", – заявила спикер командующего ВМС США Джессика МакНалти.
По данным CNN, ВМС США планируют отправить на это место оценочную группу экспертов по дноуглубительным работам уже в субботу.
"У нас есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран, и мы видим, что мы можем сделать – чем мы можем помочь", – заявил на брифинге президент США Джо Байден.
Спикер Белого Дома Джен Псаки отметила на брифинге, что США проводят дипломатический диалог с Египтом о помощи с разблокировкой канала.
"Мы консультируемся с нашими египетскими партнерами о том, как лучше всего поддержать их усилия. Эти разговоры продолжаются, и, надеюсь, мы скоро сможем рассказать об этом больше", – добавила она.
- 24 марта Суэцком канале сел на мель сухогруз Ever Given, заблокировав сотни судов. Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.
- Чтобы сдвинуть сухогруз с места сухогруз нужно удалить не менее 15 000 – 20 000 кубометров грунта. По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.
- 26 марта провалилась очередная попытка сдвинуть сухогруз с мели.
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