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Пророссийского президента Чехии могут лишить полномочий

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11.10.2021, 19:58
Пророссийского президента Чехии могут лишить полномочий - Фото
Милош Земан (Фото - ЕРА)

В Сенате Чехии рассмотрят вопрос передачи полномочий президента в связи с госпитализацией Милоша Земана. Об этом сообщил глава конституционной комиссии Сената Зденек Граба в Twitter.

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Он отметил, что желает президенту выздоровления, однако страна находится в ситуации, когда необходимы четкие процедуры, и нельзя позволить парализовать конституционные институты из-за возможных осложнений со стороны главы государства.

Вопрос о передаче полномочий будет рассмотрен конституционной комиссией в следующий вторник, 19 октября.

Пророссийского президента Чехии могут лишить полномочий

Как передает издание Ceske Noviny, Граба отметил, что важнейшей задачей президента в ближайшее время будет уполномочить победителя парламентских выборов сформировать новое правительство. Поэтому он созвал конституционную комиссию Сената, чтобы рассмотреть в том числе 66-ю статью конституции – о провозглашении президента недееспособным.

СПРАВКА. В Чехии конституция позволяет лишить президента полномочий, если Палата депутатов и Сенат решат, что глава государства не может исполнять свои обязанности по серьезным причинам. В таком случае президентские полномочия переходят к премьер-министру и спикеру Палаты. В случае роспуска Палаты его полномочия переходят к председателю Сената. Полномочия Палаты депутатов в предвыборном составе истекают 21 октября, а сформированная по результатам выборов 8-9 октября новая Палата соберется в первой половине ноября.
  • Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.
  • 76-летний Земан страдает нейропатией ног, из-за чего с начала 2021 года передвигается в инвалидной коляске. Ранее у президента Чехии диагностировали диабет и низкое давление.
  • 13 сентября стало известно о его госпитализации. 
  • 10 октября президент Земан был доставлен на машине скорой помощи в больницу после встречи с премьер-министром Андреем Бабишем. Переговоры президента и премьера прошли на следующий день после поражения правящей партии на парламентских выборах.
  • Лечащий врач Земана в комментарии журналистам сказал, что президента госпитализировали по его рекомендации. Причина – осложнение из-за хронической болезни. 

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Оксана Житнюк
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Милош Земан сенат Милош Вистрчил передача полномочий
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