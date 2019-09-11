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Просьбу Джонсона королеве Британии по Brexit признали незаконной

Просьбу Джонсона королеве Британии по Brexit признали незаконной - Фото
Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 12:57

Судьи заявили, что единодушны в том, что решение премьера о паузе в работе парламента было мотивировано "ненадлежащей целью блокирования парламента"

Просьба премьера Бориса Джонсона королеве Великобритании Елизавете II временно парализовать работу парламента  для разрешения патовой ситуации с выходом страны из ЕС признана незаконной. Так постановил высший гражданский суд Шотландии, пишет служба Би-си-си.

"Суд вынесет постановление о том, что совет премьера королеве и последовавшая за ним блокировка были незаконными и, следовательно, не имеют силы и эффекта", - говорится в решении суда.

Группа из трех судей вынесла решение в пользу межпартийной группы депутатов, которые оспаривали решение премьера. Они считают, что Джонсон пытался не дать им принять законы, которые могли бы помешать премьеру провести Brexit без сделки с ЕС.

Таким образом, это решение отменяет предыдущее решение суда, в котором говорилось, что на прошлой неделе Джонсон не нарушил закон.

Но вердикт не сразу отразится на блокировке работы парламента, которая началась рано утром 10 сентября и должна была продлиться до 14 октября. Это, объясняет BBC, связано с тем, что суд не дал распоряжения об отмене блокирования до полного слушания в Верховном суде, которое начнется 18 сентября.

Ранее парламент Британии заблокировал жесткий Brexit: это решение вынуждало Джонсона просить о продлении после 31 октября срока Brexit, если сделку не согласуют с ЕС. Он заявил, что совершит Brexit даже "со связанными руками".

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