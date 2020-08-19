Силовики первый раз за неделю разогнали людей у тракторного завода в Минске: фото

По данным МВД Беларуси, силовики задержали двух человек

У проходной Минского тракторного завода сегодня утром ОМОН разгонял собравшихся людей. Об этом сообщает TUT.BY.

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Здесь находились работники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.



Они рассказали, что заявления за свой счет во вторник написали около 500 человек. На предприятии уточняют, что 167 человек написали заявления по семейно-бытовым обстоятельствам, еще пять - для проведения забастовок.

К ним присоединились неравнодушные люди, а также некоторые сотрудники Минского моторного завода.

"Однако собравшихся оттеснил ближе к выходу к метро приехавший ОМОН. Позже люди снова подошли ближе к заводу, но силовики, к которым к этому моменту прибыло подкрепление - еще один автозак, снова не позволили им здесь находиться. Они обступили людей и оттеснили их ближе к Дворцу культуры тракторного завода, а потом - на противоположную сторону улицы Долгобродской", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что правоохранители "оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников, один из них оказался неработающим жителем Волковыска".

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Арина Толина

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