Процедуры приема Украины в НАТО должны начаться уже сейчас – глава Минобороны Литвы
Переговоры и формальные процедуры приема Украины в Североатлантический альянс по ее заявке должны начаться безотлагательно, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России. Об этом заявил BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет Delfi.
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30 сентября президент Владимир Зеленский, перебивая медиа-шум от путинского объявления об "аннексии" Россией временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, заявил в Киеве о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО "де-юре".
"Самое главное – это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран, согласие о том, что эту страну можно принять. И сам процесс должен начаться независимо от войны", – сказал он.
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Анушаускас подчеркнул, что сейчас – нетривиальная ситуация, и страны Запада "не могут оставаться на той же позиции, что и до войны".
"Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", – отметил он, откликаясь на призыв из Киева.
Министр обороны страны-союзницы заверил, что Литва поддерживает политику открытых дверей НАТО, и "поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку (в отношении членства)" – "даже если это кажется труднодостижимой целью".
- В начале апреля Анушаускас прогнозировал, что Запад перейдет к передаче Украине тяжелой военной техники и артиллерии.
- В конце сентября он заверил, что Литва поможет ВСУ поставками зимней формы.
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