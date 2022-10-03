Процедуры приема Украины в НАТО должны начаться уже сейчас – глава Минобороны Литвы

Переговоры и формальные процедуры приема Украины в Североатлантический альянс по ее заявке должны начаться безотлагательно, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России. Об этом заявил BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет Delfi.

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30 сентября президент Владимир Зеленский, перебивая медиа-шум от путинского объявления об "аннексии" Россией временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, заявил в Киеве о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО "де-юре".

"Самое главное – это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран, согласие о том, что эту страну можно принять. И сам процесс должен начаться независимо от войны", – сказал он.

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Анушаускас подчеркнул, что сейчас – нетривиальная ситуация, и страны Запада "не могут оставаться на той же позиции, что и до войны".

"Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", – отметил он, откликаясь на призыв из Киева.

Министр обороны страны-союзницы заверил, что Литва поддерживает политику открытых дверей НАТО, и "поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку (в отношении членства)" – "даже если это кажется труднодостижимой целью".

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Євген Пилипенко

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