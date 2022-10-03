UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Процедуры приема Украины в НАТО должны начаться уже сейчас – глава Минобороны Литвы

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 14:17
Процедуры приема Украины в НАТО должны начаться уже сейчас – глава Минобороны Литвы - Фото
Арвидас Анушаускас (Фото - Arvydas Anušauskas, Facebook)

Переговоры и формальные процедуры приема Украины в Североатлантический альянс по ее заявке должны начаться безотлагательно, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России. Об этом заявил BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет Delfi.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

30 сентября президент Владимир Зеленский, перебивая медиа-шум от путинского объявления об "аннексии" Россией временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, заявил в Киеве о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО "де-юре".

"Самое главное – это не упрощенные процедуры приема в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран, согласие о том, что эту страну можно принять. И сам процесс должен начаться независимо от войны", – сказал он.

Читайте также: Столтенберг отреагировал на подачу Украиной заявки на членство в НАТО

Анушаускас подчеркнул, что сейчас – нетривиальная ситуация, и страны Запада "не могут оставаться на той же позиции, что и до войны".

"Гарантии безопасности для Украины должны быть повышены уже сейчас", – отметил он, откликаясь на призыв из Киева.

Министр обороны страны-союзницы заверил, что Литва поддерживает политику открытых дверей НАТО, и "поэтому Украина может рассчитывать на нашу безоговорочную поддержку (в отношении членства)" – "даже если это кажется труднодостижимой целью".

Читайте также: Кислица о мобилизации в РФ: 21 сентября для многих россиян – это наше 24 февраля

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато литва Арвидас Анушаускас
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 