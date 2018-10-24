Путин: Европа подвергнет себя угрозе, разместив ракеты США

Владимир Путин (фото - Getty Images)

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Президент РФ заявил, что если США выйдут из ДРСМД, Россия даст зеркальный ответ

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае размещения американских ракет в Европе после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) европейцы "поставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара". Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Москве, сообщает Русская служба ВВС.

Путин заявил, что если США выйдут из ДРСМД, Россия даст зеркальный ответ. "И это будет очень быстро и эффективно", - подчеркнул он.

По его словам, если европейские страны согласятся разместить у себя ракеты США, то "должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара".

"Я не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого состояния высокой степени опасности", - сказал Путин.

Он заявил, что после демонтажа договоров в области ограничения вооружений "не остается ничего, кроме гонки вооружений".

По мнению Путина, заявления США о нарушении российской стороной обязательств по ДРСМД являются формальным предлогом для выхода из договора.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву еще раз отметил, что Россия нарушила обязательства, что и стало причиной выхода США из договора.

21 октября Трамп принял решение о выходе США из договора РСМД. Договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.