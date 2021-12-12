Путин и Байден поговорят еще раз, им понравился видеоформат – Кремль

Президент США Джо Байден и президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поговорят еще раз после того, как их доверенные представители проработают тему напряженности, возникшей вокруг Украины из-за скопления войск России на границе. Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии каналу Россия-1, передает ТАСС.

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В Кремле напомнили, что Путин и Байден договорились "назначить доверенных представителей", которые продолжат "предметный разговор" по теме напряженности вокруг Украины.

"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", – отметили в Кремле.

Во время переговоров с Байденом Путин сказал, что "очень хотел бы" лично увидеться с ним. Но в Кремле говорят, что "очная встреча – это дело будущего, об этом пока рано говорить".

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Владислав Сердюк

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