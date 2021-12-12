Путин и Байден поговорят еще раз, им понравился видеоформат – Кремль
Президент США Джо Байден и президент страны-агрессора РФ Владимир Путин поговорят еще раз после того, как их доверенные представители проработают тему напряженности, возникшей вокруг Украины из-за скопления войск России на границе. Об этом сказал спикер Путина Дмитрий Песков в комментарии каналу Россия-1, передает ТАСС.
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В Кремле напомнили, что Путин и Байден договорились "назначить доверенных представителей", которые продолжат "предметный разговор" по теме напряженности вокруг Украины.
"Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам", – отметили в Кремле.
Во время переговоров с Байденом Путин сказал, что "очень хотел бы" лично увидеться с ним. Но в Кремле говорят, что "очная встреча – это дело будущего, об этом пока рано говорить".
- 7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
- В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Кремль изложил свою версию итогов переговоров.
- Байден также анонсировал возможную встречу представителей США и стран НАТО с представителями России.
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