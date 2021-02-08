Путин намерен потратить $6,7 млрд, чтобы ослабить недовольство своей политикой – Reuters

Российские власти рассматривают новый пакет социальных расходов на сумму не менее $6,7 миллиарда для сглаживания перед осенними выборами недовольства падением уровня жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве РФ.

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Агентство отмечает, что протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального подорвали курс рубля.

Один из источников Reuters сказал, что Путин готов потратить из госбюджета 500 млрд рублей ($6,74 млрд), второй — 0,5% ВВП, то есть, по расчетам агентства, 580 млрд рублей ($7,81 млрд).

Источники не раскрывают подробностей о том, на что именно могут пойти деньги. В прошлом такие программы были нацелены на малообеспеченные семьи с маленькими детьми или многодетные семьи.

По данным агентства, в то время как средняя заработная плата в РФ выросла до эквивалента примерно $660 в конце 2020 года, реальные доходы, скорректированные с учетом инфляции, упали в прошлом году на 3,5%, а безработица впервые с 2011 года приблизилась к 6%.

Российская экономика, сильно пострадавшая от пандемии коронавируса, в 2020 году пережила самый резкий спад за 11 лет. В прошлом месяце инфляция достигла 5,2%, что выше целевого показателя центрального банка в 4%, и продолжает ускоряться, пишет Reuters.

Вадим Ребрина

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