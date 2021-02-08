UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин намерен потратить $6,7 млрд, чтобы ослабить недовольство своей политикой – Reuters

08.02.2021, 19:36
Путин намерен потратить $6,7 млрд, чтобы ослабить недовольство своей политикой – Reuters - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Российские власти рассматривают новый пакет социальных расходов на сумму не менее $6,7 миллиарда для сглаживания перед осенними выборами недовольства падением уровня жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Агентство отмечает, что протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального подорвали курс рубля.

Один из источников Reuters сказал, что Путин готов потратить из госбюджета 500 млрд рублей ($6,74 млрд), второй — 0,5% ВВП, то есть, по расчетам агентства, 580 млрд рублей ($7,81 млрд).

Источники не раскрывают подробностей о том, на что именно могут пойти деньги. В прошлом такие программы были нацелены на малообеспеченные семьи с маленькими детьми или многодетные семьи.

По данным агентства, в то время как средняя заработная плата в РФ выросла до эквивалента примерно $660 в конце 2020 года, реальные доходы, скорректированные с учетом инфляции, упали в прошлом году на 3,5%, а безработица впервые с 2011 года приблизилась к 6%.

Российская экономика, сильно пострадавшая от пандемии коронавируса, в 2020 году пережила самый резкий спад за 11 лет. В прошлом месяце инфляция достигла 5,2%, что выше целевого показателя центрального банка в 4%, и продолжает ускоряться, пишет Reuters. 

  • 20 августа 2020-го Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", подобные ранее использовали российские спецслужбы.
  • 17 января 2021 года Навальный вернулся в Москву из Германии. Он был задержан в аэропорту
  • 2 февраля Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты. 
  • 4 февраля руководитель сети региональных штабов Навального заявил, что команда политика не планирует проводить митинги в ближайшие выходные с требованием его освобождения. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин алексей навальный
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 