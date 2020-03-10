Раньше Земля вращалась быстрее, а дни были короче – ученые

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На закате эпохи динозавров Земля вращалась быстрее: год состоял из 372 дней а продолжительность дня составляла около 23 часов 30 минут. Об этом говорится в исследовании ученых Американский геофизический союз, передает Science Daily.

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Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав ракушку моллюсков Torreites sanchezi, которые вымерли около 66 млн лет назад. Внимание ученых привлекли дневные кольца раковины, которые, подобно годовым кольцам деревьев, появлялись еждневно. Исследователи определяли сезонные колебания в химическом составе окаменелой раковины, чтобы определить смену годов.

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Ученые полагают, что такая протяженность дней была обусловлена гравитацией Луны: в то время спутник находился ближе к Земле, чем сейчас. По их словам, вращение Земли замедляется, а Луна отдаляется примерно на 3,82 сантиметра в год.

Другим открытием исследования стали данные о температуре древних океанов. Они были гораздо теплее, чем современные, и нагревались до 40 градусов по Цельсию.

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