Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Разрушительно". Сенаторы США анонсировали санкции против Турции

"Разрушительно". Сенаторы США анонсировали санкции против Турции - Фото
Линдси Грэм (Фото: EPA)
10.10.2019, 16:28

В этом вопросе республиканцы и демократы нашли общий язык

Сенаторы США осудили политику президента Дональда Трампа по Сирии и предложил "разрушительные" санкции против Турции, начавшей военную операцию против курдских бойцов. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что в Конгрессе усилились расхождения между позициями Трампа и республиканцев.

Республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен обнародовали концепцию ограничительных мер против Турции.

Предлагается ввести санкции против активов высокопоставленных официальных лиц, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, наказать Турцию за покупку российских противоракетных комплексов С-400 и ужесточить визовые ограничения.

Также сенаторы считают необходимым вводить санкции против тех, кто заключает с Турцией военные сделки или поддерживает производство энергии для ее армии.

И наконец, предлагается запретить военную помощь США Турции и поручить составить доклад о капиталах и активах Эрдогана.

"Я рад, что удалось достичь двухпартийного соглашения с сенатором Ван Холленом по жестким санкциям против Турции за их вторжение в Сирию, - заявил Грэм. - В то время как администрация отказывается принимать меры против Турции, я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку".

Читайте также: В Сенате США Эрдогану пообещали "санкции из ада"

Напишите нам
санкции Сирия Турция конгресс сша линдси грэм
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 