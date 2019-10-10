"Разрушительно". Сенаторы США анонсировали санкции против Турции

Линдси Грэм (Фото: EPA)

Сенаторы США осудили политику президента Дональда Трампа по Сирии и предложил "разрушительные" санкции против Турции, начавшей военную операцию против курдских бойцов. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что в Конгрессе усилились расхождения между позициями Трампа и республиканцев.

Республиканец Линдси Грэм и демократ Крис Ван Холлен обнародовали концепцию ограничительных мер против Турции.

Предлагается ввести санкции против активов высокопоставленных официальных лиц, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, наказать Турцию за покупку российских противоракетных комплексов С-400 и ужесточить визовые ограничения.

Также сенаторы считают необходимым вводить санкции против тех, кто заключает с Турцией военные сделки или поддерживает производство энергии для ее армии.

И наконец, предлагается запретить военную помощь США Турции и поручить составить доклад о капиталах и активах Эрдогана.

"Я рад, что удалось достичь двухпартийного соглашения с сенатором Ван Холленом по жестким санкциям против Турции за их вторжение в Сирию, - заявил Грэм. - В то время как администрация отказывается принимать меры против Турции, я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку".

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