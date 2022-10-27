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Репарации Германии за нацизм. Моравецкий провел параллель между Третьим рейхом и Россией

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 14:47
Репарации Германии за нацизм. Моравецкий провел параллель между Третьим рейхом и Россией - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Поколению немцев, родившихся через несколько десятков лет после Второй мировой войны, все равно придется выплачивать Польше компенсацию за ущерб, нанесенный нацистской Германией в 1939-1945 годах, потому что должна быть ответственность государства за преступления, – так же, как она должна наступить для России после этой войны. Так считает польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью Fakt.

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Он согласился с тем, что "подходящий момент" для истребования репараций "был бы 70 или 50 лет назад", но, так как тогда ничего не произошло, "это происходит сейчас".

Глава польского правительства объяснил, что нынешнему молодому поколению немцев он бы сказал, что "ваше процветание и богатство происходит, по крайней мере частично, от разграбления польских домов, фабрик и имущества".

"Твои бабушка и дедушка несут ответственность за преступления того времени. Если вы, как их потомки, не возьмете на себя ответственность, то на том же основании Россия никогда не ответит за те преступления, которые сейчас совершают путинские войска в Украине. Вот я и спрашиваю у немцев: хотите, чтобы сегодняшняя война России сошла с рук, чтобы ей не пришлось расплачиваться за свои преступления? Я думаю, что большинство из вас скажет "нет", – сказал он.

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А это значит, продолжил Моравецкий, что "вам придется ответить за преступления и массовые убийства поляков, совершенные вашей страной во время Второй мировой войны".

"Не говоря уже о 50 годах коммунизма, ужасной системы, в которую мы, поляки, попали в результате этой войны", – добавил он.

На вопрос интервьюера, почему бы не выставить аналогичный счет Москве, чьи войска вторглись в Польшу по договоренности с нацистской Германией, он сказал, что "это несравнимо", так как "более 90% польских жертв ВМВ были убиты немцами".

Но от того, что второй счет будет выставлен и России, он не отказался.

Как выразился Моравецкий в том же интервью, "некоторые лидеры ЕС не против закончить войну поражением Украины".

  • Тема репараций начала активно обсуждаться в польском обществе в 2017 году. В частности, о праве Польши на возмещение ущерба заявила на тот момент премьер-министр Польши Беата Шидло.
  • В 2017-м Польша также поднимала вопрос, что по Рижскому мирному договору 1921 года с РСФСР Польша должна была получить 30 млн рублей золотом, но эти деньги никогда не были выплачены.
  • В 2019-м Германия заявила, что считает все свои обязательства по выплате репараций Польше за ущерб во время ВМВ полностью выполненными.
  • Польша намерена требовать от Германии 1,3 трлн евро репараций.
  • В 2022-м в Берлине заявили, что не будут этого делать и подчеркнули – "вопрос закрыт".
Євген Пилипенко
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Матеуш Моравецкий война польша нацисты репарации Третий Рейх
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