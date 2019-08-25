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Республиканец назвал Трампа лжецом и задирой и идет в президенты

Республиканец назвал Трампа лжецом и задирой и идет в президенты - Фото
Джо Уолш (Фото: flickr.com/kimsch1)
25.08.2019, 22:34

Джо Уолш считает, что Трамп не годится для должности президента США

Консерватор Джо Уолш, бывший конгрессмен, который стал ведущим ток-шоу на радио, бросил вызов президенту США Дональду Трампу в борьбе за выдвижение официальным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает Голос Америки.

57-летний Уолш объявил о попытке сместить Трампа, который пользуется мощной поддержкой среди республиканцев, и назвал президента лжецом и задирой, который не подходит для должности президента.

"Я выставляю свою кандидатуру, потому что он не подходит. Кто-то должен вмешаться», – заявил Уолш, выступая в программе "На этой неделе" на канале АВС.

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