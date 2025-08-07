Reuters: Армения и Азербайджан подпишут соглашение – США получат транзитный коридор

США получат транзитный коридор, который будет носить имя американского президента Дональда Трампа

Ильхам Алиев и Никол Пашинян (Фото: EPA/VLADIMIR SMIRNOV)

Лидеры Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа в Белом доме, как ожидается, подпишут мирное соглашение, которое включает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Об этом Reuters сообщили неназванные официальные лица.

По их словам, это будет рамочный документ, который наплавлен на достижение "конкретного пути к миру" и решение "давно назревшей транзитной проблемы". Азербайджан запросил транспортный коридор через Армению, который смог бы соединить большую часть территории страны с анклавом Нахичевань на границе с Турцией.

Официальные лица отметили, что разделы документа были тщательно согласованы. Армения намерена дать США исключительные особые права на разработку на длительный период транзитного коридора под названием "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP).

По словам чиновников, маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а Америка передаст землю в субаренду консорциуму для обеспечения инфраструктуры и управления.

"Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия", – заявил один из собеседников.

Также ожидается подписание документа с просьбой распустить Минскую группу, которая была создана в 1992 году под руководством Франции, США и России с целью посредничества в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Американские чиновники предположили, что соглашение между Арменией и Азербайджаном может подтолкнуть последнего к Авраамским соглашениям . Это соглашения о нормализации отношений, которые были заключены президентом США Дональдом Трампом между Израилем и четырьмя странами с мусульманским большинством во время его первого срока.